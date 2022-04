2022/04/12 22:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約12日上午(台灣時間12日晚間)交通尖峰期驚傳嚴重槍擊案件!多人在布魯克林地鐵站月台遭槍擊,現場還發現了幾個未被引爆的爆裂裝置。

綜合外媒報導,週二上午交通尖峰期,紐約布魯克林地鐵站發生槍擊案,一名身穿橘色建築背心、臉戴防毒面具的男子朝著路人開槍,隨即逃離現場,至少有5人在槍擊中不幸身亡。

紐約警察局也在推特發文,要民眾避開布魯克林第36街和第4大道地區,方便警方進行後續調查作業。

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7