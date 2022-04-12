為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬立波死傷慘重 俄戰車砲轟天主教慈善中心釀7死

    天主教慈善組織「明愛」（Caritas）12日發出聲明，指控俄軍在3月15日以戰車砲轟該組織位於烏東馬立波（Mariupol）的中心，造成2名員工及其5名親屬身亡。圖為4月7日2名親俄叛軍巡邏馬立波街道。（路透）

    天主教慈善組織「明愛」（Caritas）12日發出聲明，指控俄軍在3月15日以戰車砲轟該組織位於烏東馬立波（Mariupol）的中心，造成2名員工及其5名親屬身亡。圖為4月7日2名親俄叛軍巡邏馬立波街道。（路透）

    2022/04/12 22:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯圍攻烏克蘭馬立波超過一個月，天主教慈善組織「明愛」（Caritas）12日發出聲明，指控俄軍在3月15日以戰車砲轟該組織位於馬立波（Mariupol）的中心，造成2名員工及其5名親屬身亡。

    《法新社》報導，俄軍圍攻馬立波超過一個月，天主教慈善組織「國際明愛會」（Caritas Internationalis）今（12）日發出聲明，指控俄軍在3月15日以戰車砲轟該組織位於馬立波的中心。

    明愛在聲明中表示，雖然目前狀況無法詳細說明事發經過，但該組織認為2名女性員工及其眷屬在中心內躲避空襲時，遭到坦克砲轟。

    梵蒂岡教廷新聞媒體《梵蒂岡新聞》報導此消息時，引據當地不具名消息來源指出，砲轟該棟大樓的戰車屬於俄羅斯。

    對此，國際明愛會秘書長約翰（Aloysius John）表示，「這起悲劇讓明愛大家庭深感恐懼和震驚」，並批評這是「對平民的無差別屠殺」。

    《衛報》報導指出，目前馬立波情勢仍非常險峻，在持續遭俄軍封鎖且長期斷水、斷電、斷糧的情況下，難以釐清和證實平民死亡的實際細節和數量。

    在此之前，馬立波市長曾估計該市死亡平民人數至少達1萬人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬立波如何解圍？ 澤倫斯基：給我們重型武器就辦得到
    2022/04/12 13:29

    馬立波如何解圍？ 澤倫斯基：給我們重型武器就辦得到
    馬立波市長：城內已超過1萬平民死亡 俄軍計畫性焚燒百姓遺體
    2022/04/12 11:50

    馬立波市長：城內已超過1萬平民死亡 俄軍計畫性焚燒百姓遺體

    新竹包租代管好處多 房東房客享優惠
    親俄分離軍自稱控制馬立波港 烏克蘭反駁：戰鬥仍持續
    2022/04/12 06:57

    親俄分離軍自稱控制馬立波港 烏克蘭反駁：戰鬥仍持續
    車臣總統：俄軍將攻打馬立波 全面解放烏東並占領基輔
    2022/04/11 15:55

    車臣總統：俄軍將攻打馬立波 全面解放烏東並占領基輔

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    教宗再籲停戰 方濟各：在一堆瓦礫上「插國旗」算什麼勝利？
    2022/04/11 06:32

    教宗再籲停戰 方濟各：在一堆瓦礫上「插國旗」算什麼勝利？
    逾5000平民死！ 馬立波市長：俄軍「行動火葬場」毀屍滅跡
    2022/04/07 22:39

    逾5000平民死！ 馬立波市長：俄軍「行動火葬場」毀屍滅跡
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播