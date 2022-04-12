馬立波死傷慘重 俄戰車砲轟天主教慈善中心釀7死

天主教慈善組織「明愛」（Caritas）12日發出聲明，指控俄軍在3月15日以戰車砲轟該組織位於烏東馬立波（Mariupol）的中心，造成2名員工及其5名親屬身亡。圖為4月7日2名親俄叛軍巡邏馬立波街道。（路透）

2022/04/12 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯圍攻烏克蘭馬立波超過一個月，天主教慈善組織「明愛」（Caritas）12日發出聲明，指控俄軍在3月15日以戰車砲轟該組織位於馬立波（Mariupol）的中心，造成2名員工及其5名親屬身亡。

《法新社》報導，俄軍圍攻馬立波超過一個月，天主教慈善組織「國際明愛會」（Caritas Internationalis）今（12）日發出聲明，指控俄軍在3月15日以戰車砲轟該組織位於馬立波的中心。

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明愛在聲明中表示，雖然目前狀況無法詳細說明事發經過，但該組織認為2名女性員工及其眷屬在中心內躲避空襲時，遭到坦克砲轟。

梵蒂岡教廷新聞媒體《梵蒂岡新聞》報導此消息時，引據當地不具名消息來源指出，砲轟該棟大樓的戰車屬於俄羅斯。

對此，國際明愛會秘書長約翰（Aloysius John）表示，「這起悲劇讓明愛大家庭深感恐懼和震驚」，並批評這是「對平民的無差別屠殺」。

《衛報》報導指出，目前馬立波情勢仍非常險峻，在持續遭俄軍封鎖且長期斷水、斷電、斷糧的情況下，難以釐清和證實平民死亡的實際細節和數量。

在此之前，馬立波市長曾估計該市死亡平民人數至少達1萬人。

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