為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    區家麟被控違香港國安法獲交保 無國界記者關注被拘13媒體人

    香港媒體人區家麟日前被香港警察國安處以「串謀發布煽動刊物」罪嫌拘捕後獲保釋。（美聯社資料照）

    香港媒體人區家麟日前被香港警察國安處以「串謀發布煽動刊物」罪嫌拘捕後獲保釋。（美聯社資料照）

    2022/04/12 18:26

    〔中央社〕香港媒體人區家麟Allan Au Ka-lun日前遭港警國安處以「串謀發布煽動刊物」罪拘捕後獲保釋。無國界記者組織今天促港府停止以司法騷擾記者，並釋放仍被拘的13名記者和新聞自由捍衛人士。

    無國界記者組織12日發出新聞稿，關注區家麟被捕事件。

    無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，在「立場新聞」被迫關閉兩個月後，當局已拘押該媒體3名記者，「這顯示出港府決定終止香港所享有的新聞自由」。

    艾瑋昂敦促國際社會對北京施壓，以「爭取釋放區家麟及香港扣押的其他記者與新聞自由捍衛人士」。

    區家麟在警署被扣查17小時後，11日晚上獲准保釋離開。

    無國界記者也指出，自香港國安法實施，港府關閉當地反對派報紙「蘋果日報」，並起訴至少20名記者和新聞自由捍衛人士。目前仍有13人被當局拘押。

    無國界記者說，香港過去曾是新聞自由的堡壘，但近年在該組織新聞自由指數的排名中大幅下滑，從2020年的18名，滑落至2021年的80名。

    香港警方國安處11日上午以「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪拘捕區家麟，相信事件與他在「立場新聞」發表的評論有關。

    港警國安處自去年底起，以「串謀發布煽動刊物」罪拘捕「立場新聞」多名高層，包括前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩等人。

    區家麟現任香港中文大學新聞及傳播學院專業顧問，此前曾任職香港多家傳媒機構，包括無線電視台和官方香港電台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港國安法》許智峯離港逾1年 母妻遭株連凍結在港財產
    2022/04/10 08:15

    香港國安法》許智峯離港逾1年 母妻遭株連凍結在港財產
    背離政治自由價值觀 香港終審法院英籍法官請辭
    2022/03/30 17:28

    背離政治自由價值觀 香港終審法院英籍法官請辭

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理
    「六四案」服刑完畢 黃之鋒為「初選案」還押赤柱監獄
    2022/03/29 17:58

    「六四案」服刑完畢 黃之鋒為「初選案」還押赤柱監獄
    吳叡人被親共港媒點名違國安法 陸委會：惡法完全無法適用台灣
    2022/01/13 17:54

    吳叡人被親共港媒點名違國安法 陸委會：惡法完全無法適用台灣

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    香港媒體遭恐嚇、自我審查 香港記協：白色恐怖無處不在
    2021/06/29 07:57

    香港媒體遭恐嚇、自我審查 香港記協：白色恐怖無處不在
    香港學運女神周庭無預警關閉臉書 拒絕受訪
    2021/06/29 05:55

    香港學運女神周庭無預警關閉臉書 拒絕受訪
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播