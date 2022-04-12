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    反制彈道飛彈！ 德國獲准購買以色列「箭式3型」

    以色列「箭式3型」反彈道系統。（取自以色列國防部官網）

    以色列「箭式3型」反彈道系統。（取自以色列國防部官網）

    2022/04/12 17:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕因應潛在的俄羅斯軍事威脅，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上月證實，德國正考慮添購飛彈防禦系統。據以色列《耶路撒冷郵報》報導，德國已獲得以色列和美國批准，將可購買以色列最先進的「箭式3型」（Arrow 3）反彈道飛彈系統。

    報導中說，德國購買以色列防空系統的第一個正式步驟，就是需爭取以色列和美國兩國批准，之後雙方才會就軍購的細節進行磋商。如果德國購買該系統，這將是以色列「箭式3型」的首次軍售成果。

    「箭式」由色列國營航空工業公司和美國波音公司合作研發，該系統分為2型和3型，採用多節式設計，分別可攔截300至1000公里、1000至2000公里的彈道飛彈或其他飛行器。此次被提及的「箭式3型」，主要用於攔截攜帶核彈頭的長程飛彈，包括大氣層外的各種彈道飛彈、洲際飛彈的分導彈頭等。

    在俄烏衝突爆發之後，德國計劃將其國防預算增加到國內生產總值（GDP）2%，並表示將設立一個1000億歐元的特別基金，以迅速提升其武裝部隊。而引進「箭式3型」反彈道飛彈系統之後，德國將獲取攔截俄羅斯目前裝備的「伊斯坎德爾-M」（Iskander-M）、「匕首」（Kinzhal）等主力導彈的能力。

    「箭式3型」反彈道飛彈系統運作的示意圖。（取自以色列國防部官網）

    「箭式3型」反彈道飛彈系統運作的示意圖。（取自以色列國防部官網）

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