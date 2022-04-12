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    無名英雄！ 烏軍回收俄軍戰車再利用影片曝光

    技師們正在拆掉受損的裝甲板。（圖擷取自@zixer83 推特）

    技師們正在拆掉受損的裝甲板。（圖擷取自@zixer83 推特）

    2022/04/12 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍常常擄獲俄軍的各式軍事設備，並投入戰場重新利用，有段烏軍重新整裝俄軍坦克的作業影片在推特流出，引發網友們的討論。

    推特帳號@zixer83昨日上傳一段影片，可以看到影片中有許多戰車停放在工廠內，技師們正在拆解損壞的戰車部件，並補上新的零件與裝甲板，最後其中一位技師爬進車內做最後檢查。

    網友們看到貼文後紛紛留言「這些技師們是無名英雄」、「俄羅斯是這場戰爭中的烏克蘭武器供應國」、「誰說老人不能戰鬥的？」、「如果我是烏克蘭人，我也會在那個地方為國家貢獻」、「沒有好的後勤支援，就沒有好的軍隊」。

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