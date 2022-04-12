南韓增21萬例！ 首例染「XL」變異株確診者 打3劑屬無症狀

南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時較前1日新增21萬755例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診。示意圖。（路透）

2022/04/12 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時較前1日新增21萬755例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診、171人死亡。韓媒報導，國內出現感染「新冠重組毒株XL」首例，已打過加強針，屬於無症狀患者。

綜合韓媒報導，新增21萬755例逾9成9是社區感染，境外移入僅33例。若以通報日為準，週二單日確診數創3月8日以來最低。此外，現有重症1005例。累計1563萬5274例確診、1萬9850人過世。

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報導指出，南韓中央防疫對策本部今表示，國內首度發現XL病例，此人上月23日確診，已接種加強針，是無症狀患者，防疫部門正在進行流行病學調查。

報導提到，XL是目前發現17種重組毒株（XA至XS）其中之一，由變種病毒Omicron原始株BA.1、亞型株BA.2重組而成。南韓中央防疫對策本部說，世界衛生組織（WHO）將XL歸為Omicron下，預計特性不會有較大變化，但因尚無關於其傳播力、致重症率等資料，將加強監控。

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