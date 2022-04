俄軍彈藥庫被烏軍夷平 大爆炸後遍地殘骸

2022/04/12 11:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊目前與烏克蘭武裝部隊在烏東頓巴斯地區交鋒,盧甘斯克(Luhansk)地區軍事首長海岱(Serhii Haidai)11日宣稱,烏軍摧毀盧甘斯克一處俄軍彈藥庫。

根據《CNN》報導,海岱11日在臉書聲稱烏克蘭軍隊摧毀了盧甘斯克諾沃艾達鎮(Novoaidar)的一處俄軍彈藥庫,現場遍布載具及建築殘骸。報導指出,俄媒《俄新社》引述盧甘斯克人民共和國(LPR)軍官說法,指稱烏克蘭對諾沃艾達鎮的攻擊摧毀了20多間房屋,以及一個化肥倉庫。針對俄方說法,海岱則提出反駁,表示烏軍沒有瞄準民宅。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出多張俄軍彈藥庫被烏軍攻擊後的現場照片,可見現場一片狼藉,地面上還留有砲彈及彈殼,還有許多卡車殘骸及2輛BM-21多管火箭車的殘骸。

#Ukraine: Serious destruction in the town of #Novoaidar after Ukrainian fire (Claimed to be Tochka-U missile & Smerch MRL rockets by pro-Ru channels) hit an ammo depot of the Russian forces.



We can see 15 or more supply trucks, along with 2+ BM-21 "Grad" pattern MRLs taken out. pic.twitter.com/p2Cq4MWVPb