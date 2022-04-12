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    俄軍彈藥庫被烏軍夷平 大爆炸後遍地殘骸

    俄軍彈藥庫被烏軍夷為平地。（圖擷取自Twitter）

    俄軍彈藥庫被烏軍夷為平地。（圖擷取自Twitter）

    2022/04/12 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊目前與烏克蘭武裝部隊在烏東頓巴斯地區交鋒，盧甘斯克（Luhansk）地區軍事首長海岱（Serhii Haidai）11日宣稱，烏軍摧毀盧甘斯克一處俄軍彈藥庫。

    根據《CNN》報導，海岱11日在臉書聲稱烏克蘭軍隊摧毀了盧甘斯克諾沃艾達鎮（Novoaidar）的一處俄軍彈藥庫，現場遍布載具及建築殘骸。報導指出，俄媒《俄新社》引述盧甘斯克人民共和國（LPR）軍官說法，指稱烏克蘭對諾沃艾達鎮的攻擊摧毀了20多間房屋，以及一個化肥倉庫。針對俄方說法，海岱則提出反駁，表示烏軍沒有瞄準民宅。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出多張俄軍彈藥庫被烏軍攻擊後的現場照片，可見現場一片狼藉，地面上還留有砲彈及彈殼，還有許多卡車殘骸及2輛BM-21多管火箭車的殘骸。

    現場留有多枚未爆砲彈。（圖擷取自Twitter）

    現場留有多枚未爆砲彈。（圖擷取自Twitter）

    彈藥庫爆炸後有多枚砲彈彈殼散落。（圖擷取自Twitter）

    彈藥庫爆炸後有多枚砲彈彈殼散落。（圖擷取自Twitter）

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