俄軍留下大批地雷未爆彈 烏克蘭官員：需調查逾30萬公頃土地

俄羅斯入侵烏克蘭邁入第48天，俄軍月初撤離烏國首都基輔郊區，隨後被發現在周邊留下炸彈、死亡與破壞。烏軍正在進行掃雷行動。（路透）

2022/04/12 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第48天，俄軍月初撤離烏國首都基輔郊區，隨後被發現在周邊留下炸彈、死亡與破壞。烏軍正在進行掃雷行動，外媒報導，中校歐帕納森科（Mykola Opanasenko）及其部隊至今已執行6次引爆，光是過去1週半就銷毀了2.5噸彈藥，官員也稱「我們需要調查超過30萬公頃土地」。

《CNN》報導，俄軍雖然撤退，卻遺留數十枚未爆彈甚至埋設地雷，疑為拖慢烏軍前進速度並自保，亦或運用焦土政策大搞破壞。基輔周邊城鎮與村莊也可見地雷警告標誌。歐帕納森科則負責在不同村莊內找出需要清除的軍武彈藥，而他的部隊只是眾多其中之一。

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報導指出，烏克蘭國家緊急服務中心（SES）表示，隨著戰事加劇，像歐帕納森科這樣的部隊作業，可能將持續數月並擴及多地，負責人克魯格（Serhiy Kruk）透露，「截至目前，我們需要調查超過30萬公頃土地」，故與烏克蘭武裝部隊、國家警察合作，盡所能讓民眾重回家園。

報導提到，歐帕納森科的部隊另於基輔郊區一處重災區，找到俄軍集束炸彈殘骸，「這種炸彈被設計用來殺人」，並稱手下在基輔周圍也發現類似爆裂物。聯合國烏克蘭人權觀察團先前說過，據可靠消息指出，俄羅斯武裝部隊在人口稠密地區至少使用24次集束彈藥。

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