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    奧總理會普廷後稱「非友好訪問」 烏控俄軍馬立波用化武（不斷更新）

    烏俄在馬立波的戰況相當慘烈。（路透）

    烏俄在馬立波的戰況相當慘烈。（路透）

    2022/04/12 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月12日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏國民衛隊亞速營與內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）指控，俄軍在馬立波使用化學武器打擊軍民。真實性有待查證。

    ＊烏東頓內次克州（Donetsk）分離運動領袖普希林表示，馬立波市的港口已在他們的掌控下；馬立波副市長奧洛夫（Serhiy Orlov）則反駁，強調馬立波的戰鬥仍在持續。

    ＊美國國防官員指出，俄軍正不斷在烏東頓巴斯地區（Donbass）集結兵力。而俄羅斯5個與烏克蘭接壤的地區，當地政府也開始「備戰」，加強各項安全措施實行。

    ＊奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）與俄總統普廷（Vladimir Putin）會談75分鐘，是首位與普廷會面的歐洲領導人。會後內哈默發出聲明直言，「這不是一次友好的訪問」；奧地利政府也稱，內哈默總理與俄羅斯領導人之間的對話「非常直接、公開且強硬」。

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