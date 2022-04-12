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    裴洛西檢測陰性將解隔離 亞洲行重啟時間未公布

    美國聯邦眾議長裴洛西的武漢肺炎病毒檢測成陰性反應，將在12日解除隔離。（法新社資料照）

    美國聯邦眾議長裴洛西的武漢肺炎病毒檢測成陰性反應，將在12日解除隔離。（法新社資料照）

    2022/04/12 08:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）11日表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測成陰性反應，將在12日解除隔離。至於因為確診延後的亞洲行延期到何時，裴洛西並沒有說明。

    裴洛西原定8日率眾院外交委員會成員訪問日本，預計與日本首相岸田文雄、眾議院議長細田博之等進行晤談。結束訪日行程後，規劃於10日轉至台灣訪問。不過，裴洛西7日確診武漢肺炎，裴洛西辦公室隨即表示，延後亞洲訪問行程。

    裴洛西11日推文表示，11日再次檢測結果呈現陰性，12日將在國會主治醫師並依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南下解除隔離。

    美國疾病管制暨預防中心規定，確診者必須隔離5天，並在解除隔離後的5天內，與人接觸必須配戴口罩。裴洛西7日確診，12日解除隔離，符合美國CDC的規定。

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