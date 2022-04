裴洛西檢測陰性將解隔離 亞洲行重啟時間未公布

2022/04/12 08:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)11日表示,武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)病毒檢測成陰性反應,將在12日解除隔離。至於因為確診延後的亞洲行延期到何時,裴洛西並沒有說明。

裴洛西原定8日率眾院外交委員會成員訪問日本,預計與日本首相岸田文雄、眾議院議長細田博之等進行晤談。結束訪日行程後,規劃於10日轉至台灣訪問。不過,裴洛西7日確診武漢肺炎,裴洛西辦公室隨即表示,延後亞洲訪問行程。

裴洛西11日推文表示,11日再次檢測結果呈現陰性,12日將在國會主治醫師並依據美國疾病管制暨預防中心(CDC)指南下解除隔離。

美國疾病管制暨預防中心規定,確診者必須隔離5天,並在解除隔離後的5天內,與人接觸必須配戴口罩。裴洛西7日確診,12日解除隔離,符合美國CDC的規定。

Today, happily I tested negative for COVID. Tomorrow, I will be exiting isolation at the direction of the Capitol’s Attending Physician and consistent with CDC guidelines for asymptomatic individuals. Many thanks to everyone for their good wishes, chocolates and chicken soup.