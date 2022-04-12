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    全中國只剩海南還安全？習近平遠走海南三亞考察疑「避禍」

    中共總書記習近平（中）10日前往海南三亞考察種子實驗室及海洋科技發展。（圖擷取自新華社微博）

    中共總書記習近平（中）10日前往海南三亞考察種子實驗室及海洋科技發展。（圖擷取自新華社微博）

    2022/04/12 07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重捲中國31個省市，一級城市北、上、廣、深全都淪陷，上海、廣州都封城，北京也傳疫情，中共總書記習近平「清零」令重創中國經濟民生，百姓怨聲載道，此時，習近平現身海南三亞，官方訊息是指考察種子科技，但也被網民懷疑，全中國是否只剩海南還安全？跨海遠走海南是否是躲疫情？

    據中國官媒新華社釋出訊息，習近平是於4月10日前往海南三亞，先後考察了崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院，他在巡察時提及種子是中國「糧食安全的關鍵」，「只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全」。外界解讀認為，這是習近平要「端穩飯碗」的指令。

    但另方解讀則是，全中國正在水深火熱，以疫情之名封鎖上海及廣州，衍伸出中國重要出口貨物塞港，千百條高速公路被阻斷運輸，等於物流全斷，而北京更在4月4日出現疫情，接著疫情擴大，4月9日北京包括朝陽及順義等區已有街道封區，北京疫情正在失控當中，等於疫情再度包圍中南海，習近平此時遠走海南，其行動也格外受到重視。

    根據中國衛健委至4月10日24時的統計，中國累計確診16萬5577例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬2395例當中，有76例是重症病例，已遍及中國逾31省市。

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