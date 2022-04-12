武肺疫情噴發 上海最大養老院傳多達500人死

中國上海的「東海老年護理醫院」傳出大批老人疑似因染疫或照護不當而死。（法新社）

2022/04/12 05:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，重災區上海市一家養老院傳出有大批老人因感染武肺去世事件持續發酵。《華爾街日報》4月初報導，至少20人因此死亡，但該院員工向家屬透露，死亡人數可能多達500人。

此外，據稱這家養老院早在1個多月前就有老人和員工染疫，部分家屬質疑院方疏失造成親人離世，可能有不少老人是因為缺乏照護而餓死，拒絕火化遺體。

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《美國之音》（VOA）中文網12日報導，這家「東海老年護理醫院」位於浦東新區，約有1900張床位，是上海規模最大的養老院之一。從3月初開始，院內陸續有老人和醫護人員染疫。

關注此事的YouTube頻道「岳戈南方浪」（大洋新聞）負責人岳戈向《美國之音》表示，東海院方迄今沒有公布具體死亡數字，但有理由相信，這是上海爆發武肺疫情以來最大規模的養老院老人感染武肺導致死亡事件。

岳戈說，「有家屬援引護工說， （死亡）數字可能是400人到500人。到底可不可信目前不可知。」另有一說指稱內部員工估計，有100到200人死亡。還有一說是30人到40人。

岳戈的說法並未獲得獨立消息來源證實，但《華爾街日報》4月初曾報導，一名82歲死者的家屬表示，院方從未通知老人病危，獲悉老人去世後十分震驚；儘管無法確認該名老人與其他住院人士的死因，但疫情造成的人命損失顯然與官方對外說法差異甚大。

《紐約時報》4月7日的報導也指稱，東海員工透露，過去3天每天都有人死亡，但不清楚死因，可以確定的只是該院有多人染疫。

據報導，院方從3月初開始向死者家屬出具「遺體料理告知書」，要求火化遺體，並載明核酸檢測陽性的遺體要送往指定殯儀館火化。家屬還收到院方的「慰問信」，坦承有老人在疫情中死亡，聲稱因對疫情控制不夠專業，導致疫情在院內蔓延，其後分批將老人轉出，但因疫情緊急，老人多半未接種疫苗，導致基礎疾病較重、體質較差的老人病逝。

岳戈說，早在3月6日家屬已不能進出養老院，但家屬發現3月8日曾有護理人員外出用膳，懷疑有人因此染疫，造成病毒傳播，院方不無失職可能。但更為關鍵的是，院方被指在轉運患者和護理人員的過程中出包，造成嚴重後果。

岳戈說，截至3月26日，有8成的醫護人員被轉走，患者無法獲得照護和治療，有家屬認為患者是因飢餓而死。部分陽性患者轉移到定點醫院後，不少老人又因為舟車勞頓而死亡。更令人憤慨的是，一些檢測結果陰性的老人留在東海，卻因可能沒有太多醫生和護理人員照護，導致出現自生自滅的情況。

岳戈表示，從家屬口中得知，院方目前著重解決陽性遺體老人的家屬，希望他們簽署委託授權書，加速遺體火化速度。但多數家屬還是希望院方提供搶救和死亡證明，包括死前有沒有搶救、究竟做了哪些搶救、具體死亡原因是什麼等等，部分家屬更要求驗屍，並保留向院方追究責任的權利。

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