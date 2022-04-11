美參議員訪日 不忘關心台灣安全問題

美國聯邦參議員海格提（右二）等人近日訪日，今天（11日）與日本前首相安倍晉三會面。（圖擷取自安倍晉三推特）

2022/04/11 23:06

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕美國聯邦參議員海格提等人近日訪日，今天（11日）與日本前首相安倍晉三會面，安倍事後發文表示，他們就烏克蘭問題及今後的世界，以及包含台灣在內亞洲安全保障問題等進行討論。

海格提（William Hagerty）為川普政府的駐日大使，二○二○年轉戰參議員，與安倍關係良好，去年曾以視訊方式參加台美日智庫共同主辦的二○二一年「台美日三邊印太安全對話」。海格提和聯邦參議員柯寧（John Cornyn）、班．卡定（Ben Cardin）近日訪日。三人都是長期支持台灣的參議員，柯寧在去年十一月曾率團訪台。

請繼續往下閱讀...

海格提在訪日前曾接受日本富士新聞網（FNN）訪問，他對於日本在對俄羅斯採取的制裁表示肯定，他認為日本對俄制裁發揮很好的作用，美日間向來維持牢固的合作關係。

海格提還表示，在中國對台灣統一的軍事威脅不斷上升的情況下，日本自衛隊透過和美軍的聯合演習等展現軍事存在，對中國發出明確的訊息，這將為地區帶來穩定。海格提等人此行預定拜會日本首相岸田文雄。

安倍晉三推特全文：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法