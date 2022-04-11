關到抓狂！中國誇張封城手段引怒吼 上海居民鬼哭神嚎慘況曝光

一段疑似為中國上海大樓社區居民在封城措施下崩潰的影片在網路上瘋傳，不斷從四面八方傳來群起鬼哭神嚎的怒吼，也透露出在嚴苛封鎖措施下，不少上海居民已經快要撐不下去了。（圖取自推特）

2022/04/11 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，上海持續封城採取「全域靜態管理」，大批居民被迫居家隔離，卻是沒糧、沒藥、沒物資，引發全城怒吼。如今一段大樓居民群起鬼哭神嚎怒吼的影片也在網路上瘋傳，顯示上海民眾似乎快要撐不下去了。

美國哈佛大學公衛專家、華裔學者丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）今日在推特分享一段影片指稱：「連續7天封城後，上海的居民在公寓大樓裡尖叫。」影片中可見，上海一處可能是大樓住宅社區夜間燈火通明，不斷傳出此起彼落的尖叫、怒吼聲，全長約一分半的影片中，暗夜裡迴盪在樓宇間的吼叫聲沒停過。

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拍攝影片的民眾無奈指出，「所有人都在叫、所有人都叫了」，直呼此景真是要命，認為這情況持續下去恐怕不妙，「不能出門這不行的，再這樣下去會出人命的」。

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. （in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy）.pic.twitter.com/jsQt6IdQNh — Eric Feigl-Ding （@DrEricDing） April 10, 2022

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