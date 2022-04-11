關到抓狂！中國誇張封城手段引怒吼 上海居民鬼哭神嚎慘況曝光
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，上海持續封城採取「全域靜態管理」，大批居民被迫居家隔離，卻是沒糧、沒藥、沒物資，引發全城怒吼。如今一段大樓居民群起鬼哭神嚎怒吼的影片也在網路上瘋傳，顯示上海民眾似乎快要撐不下去了。
美國哈佛大學公衛專家、華裔學者丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）今日在推特分享一段影片指稱：「連續7天封城後，上海的居民在公寓大樓裡尖叫。」影片中可見，上海一處可能是大樓住宅社區夜間燈火通明，不斷傳出此起彼落的尖叫、怒吼聲，全長約一分半的影片中，暗夜裡迴盪在樓宇間的吼叫聲沒停過。
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拍攝影片的民眾無奈指出，「所有人都在叫、所有人都叫了」，直呼此景真是要命，認為這情況持續下去恐怕不妙，「不能出門這不行的，再這樣下去會出人命的」。
Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. （in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy）.pic.twitter.com/jsQt6IdQNh— Eric Feigl-Ding （@DrEricDing） April 10, 2022
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