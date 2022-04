關到抓狂！中國誇張封城手段引怒吼 上海居民鬼哭神嚎慘況曝光

2022/04/11 17:50

〔即時新聞/綜合報導〕中國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情蔓延,上海持續封城採取「全域靜態管理」,大批居民被迫居家隔離,卻是沒糧、沒藥、沒物資,引發全城怒吼。如今一段大樓居民群起鬼哭神嚎怒吼的影片也在網路上瘋傳,顯示上海民眾似乎快要撐不下去了。

美國哈佛大學公衛專家、華裔學者丁亮(Eric Liang Feigl-Ding)今日在推特分享一段影片指稱:「連續7天封城後,上海的居民在公寓大樓裡尖叫。」影片中可見,上海一處可能是大樓住宅社區夜間燈火通明,不斷傳出此起彼落的尖叫、怒吼聲,全長約一分半的影片中,暗夜裡迴盪在樓宇間的吼叫聲沒停過。

拍攝影片的民眾無奈指出,「所有人都在叫、所有人都叫了」,直呼此景真是要命,認為這情況持續下去恐怕不妙,「不能出門這不行的,再這樣下去會出人命的」。

