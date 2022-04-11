回顧確診經歷 英女王伊莉莎白二世：病毒讓人精疲力盡

即將在本月底滿96歲的英國女王伊莉莎白二世在2月確診武漢肺炎，儘管後來康復，但女王本人也坦言病毒已經讓她「精疲力盡」了。（美聯社）

2022/04/11 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕即將在本月底滿96歲的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在2月確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，儘管後來康復，但接下來數個重要行程皆取消，身體狀況令外界擔心，女王本人也坦言病毒已經讓她「精疲力盡」了。

據《路透》報導，英國女王伊莉莎白二世日前視訊探視皇家倫敦醫院，在女王的贊助下，皇家倫敦醫院的伊莉莎白女王院區正式啟用，該院新建了共擁有155個床位的新病房，以應對武漢肺炎重症患者。

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除了與院方工作人員談話外，女王也與患者聊天，女王探望1名重症患者侯賽因（Asef Hussain），他的哥哥與父親都確診不治，侯賽因則在皇家倫敦醫院加護病房7週後出院，女王向他表示自己感染這種可怕的流行病經歷，直言「這確實讓人非常疲憊和精疲力盡。」

英國女王伊莉莎白二世即將於本月21日滿96歲，自從去年10月因不明疾病住院後，她就減少了公開行程，今年2月確診更讓外界擔憂，所幸在3月1日，白金漢宮宣布，女王已康復重返工作崗位。

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