厲害了中國！社區解封但「足不出戶」 網酸：全上海都解封了

上海一社區宣布正式解封，但規定足不出戶，讓網友看傻眼。圖為排隊等候篩檢的上海市民。（路透）

2022/04/11 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大失控，上海進入嚴格封控，不過各社區可視情況決定居民活動空間。近日上海就有一社區宣布「迎來正式解封」，卻規定居民一律「足不出戶」；不少網友看了霧煞煞，調侃稱要請中文系的來解釋一下「什麼意思」。

中國作家「方舟子」今天（11日）在推特上公開一份由上海閔行區梅隴鎮中梅苑社區居委會發出的公告，內容表示該社區10日12時「迎來正式解封」，並稱居民生活終於可以回歸正常，但接著居委會又說「解封」不等於「解防」，低風險不等於零風險，「解封后原地轉為封閉式管理，按規定足不出戶，繼續配合做好大規模核酸採樣。」

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「方舟子」還另外分享一份上海浦東新區疫情防控小組發出的公告，讓網友更了解何謂「封閉式管理」。公告指出，即要求社區對住家貼封條、上門磁，並派員24小時巡邏，落實足不出戶。

網友看完紛紛懷疑自己的眼睛，「是我中文造詣太差？麻煩來個中文系的解釋一下」、「共產黨又造詞了：足不出戶的解封」、「解封還要求足不出戶，你搞得我好亂啊」、「解除心酸的？」、「照這說法，全上海都解封了」、「新概念解封」。

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閔行區梅隴鎮中梅苑社區居委會發公告稱解封，但規定足不出戶。（圖翻攝自方舟子推特）

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