俄軍新軍頭前科累累 蘇利文：在烏克蘭對平民暴行恐更多

美國國家安全顧問蘇利文指出，負責俄軍行動的將領德沃爾尼科夫（右），將繼續策劃針對烏克蘭平民的犯罪，可能更為殘暴。圖為俄羅斯總統普廷在2016年3月授勳給德沃爾尼科夫。（美聯社檔案照）

2022/04/11 00:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對俄羅斯軍隊在烏克蘭屠殺平民的暴行，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日表示，負責俄軍行動的將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）在敘利亞期間已有對平民施暴的紀錄，因此美國研判他在接下來的行動中，將繼續策劃針對烏國平民的犯罪，可能更為殘暴。

俄羅斯軍隊已重整烏克蘭的行動指揮部，目前負責作戰並試圖改善軍區指揮部協調工作的是南部軍區指揮官德沃爾尼科夫。蘇利文接受美國有線電視新聞網 （CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時說，俄軍準備在烏東發動新的攻勢，「我們可以預期在這個戰區會發生更多類似（對平民施暴的）情況。」他重申，克里姆林宮必須為鎖定和攻擊平民承擔完全責任。

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白宮新聞秘書沙琪（Jen Psaki）也說，可以預期德沃爾尼科夫將會「延續我們目前已經看到的暴行」。德沃爾尼科夫2015到2016年間主持俄軍在敘利亞的行動。

蘇利文在接受數家媒體訪問時重申，美國將致力於向烏國提供所需的武器和後勤支援，阻止俄軍佔領更多城市和城鎮。白宮上週表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供17億美元的軍事援助，包括「刺針」防空飛彈和「標槍」反坦克飛彈，以及彈藥和防彈衣等。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時說指出，烏國首都基輔周邊地區迄今已發現1222具遺體。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）10日公布的民調數據顯示，美國人普遍支持向烏克蘭提供更多武器。在俄軍濫殺平民的新聞曝光後，這項民調顯示有72％的受訪者支持向烏克蘭提供更多武器，78％支持對俄國實施經濟制裁。

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