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    韭菜割乾淨！北京醫院太平間3天收17萬 家屬氣炸：還收死者餐費！

    日前中國有民眾爆料北京大學第三醫院太平間巧立名目，收取高額費用。（圖翻攝自維基百科）

    日前中國有民眾爆料北京大學第三醫院太平間巧立名目，收取高額費用。（圖翻攝自維基百科）

    2022/04/10 21:25

    〔即時新聞／綜合報導〕「割韭菜」不擇手段！日前中國北京有民眾爆料，稱當地一間「三甲」醫院（中國《醫院分級管理辦法》評鑑最高級的醫院）的太平間巧立名目收取高價費用，事後家屬查看明細竟發現，當中竟包含「死者的餐費」，令人傻眼。

    《北京新聞廣播》微信公眾號「問北京」 報導指出，北京一名鄧姓女子爆料稱，其家屬日前在北京大學第三醫院過世，於該醫院的太平間存放遺體不到3天時間，就被要求繳納高達3萬8000元人民幣（約新台幣17萬元）的高額費用，一看明細發現當中竟然還包括600元（約新台幣2700元）的餐費，令他瞠目結舌。

    之後鄧女詢問太平間工作人員，對方聲稱是給往生者的飯錢，但鄧女強調家裡不在乎這些習俗，並要求去除要價200元（約新台幣900元）的花圈和7000元（約新台幣3萬2000元）的壽衣，不過卻被工作人員拒絕，還說如果家屬不滿可以直接離開。

    另外一名鄭姓女子也出面指控，表示婆婆也在北京大學第三醫院過世，在太平間放了3天後結算費用，被告知要繳將近2萬元（約新台幣9萬1000元）的費用，其中包括要價5990元（約新台幣2萬7000元）的「感恩至孝費」、800元（約新台幣3600元）的「鮮花引路費」、3000元（約新台幣1萬3600元）的「綜合服務費」，讓鄭女傻眼至極。

    對此，殯葬公司宣稱一切經過正常程序承包。北京大學第三醫院則稱，收費標準都是依照民政局殯葬管理條例，並指民政局有殯葬行政事業收費一覽表，但北京市民政局又踢皮球稱，太平間屬醫院自行管理，由殯葬公司承包，並非民政局業務。

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