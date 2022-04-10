幕僚稱強森是「及時雨」 烏總統再示警：全歐洲都是俄目標

英相強森（圖中右）到訪後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky，圖中左）10日再度示警表示，「俄羅斯是一場終將波及全歐洲的巨大災難」。（美聯社）

2022/04/10 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第46天，烏克蘭總統府幕僚今（10）日坦承，英相強森（Boris Johnson）無預警到訪對烏而言是「及時雨」；此外，烏總統10日當地時間凌晨也再度示警，「俄羅斯的侵略目標是全歐洲」。

綜合外媒報導，英國首相強森9日無預警到訪基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，烏總統外交顧問卓夫科瓦（Igor/Ihor Zhovkva）今（10）日表示，這場會面來得「既及時又重要」。

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卓夫科瓦也指出，強森並非「空手而來」，雙方談論合作細節以及英國能夠給予的援助，對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略至關重要。

報導指出，強森與澤倫斯基商談內容，包括英國是否能夠提供經濟援助，以及對烏東、烏南戰場而言十分關鍵的「反艦飛彈」。卓夫科瓦稍早受訪時也再次強調，烏克蘭需要「武器、武器，以及更多武器」，才能持續與俄軍作戰。

此外，澤倫斯基在烏國當地時間10日凌晨再度以影片形式向國際社會示警指出，俄羅斯的侵略目標絕非僅止於烏克蘭。他強調，全歐洲都可能淪為俄軍的標靶，「俄羅斯是一場終將波及所有人的巨大災難」。

烏總統外交顧問卓夫科瓦（Igor/Ihor Zhovkva，見圖）10日表示強森到訪「既及時又重要」。圖攝於2021年。（圖取自Zhovkva官方帳號）

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