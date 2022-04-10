美軍兵推中共犯台4種情境 最慘是解放軍登陸艦遭全殲！

美國海軍分析中心日前針對台海局勢進行兵棋推演，設計出四種可能情境。圖為中國航空母艦遼寧號。（法新社檔案照）

2022/04/10 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，引發外界擔憂中國也跟進犯台。對此，美軍近日便針對台海局勢進行兵棋推演，並設計出四種可能情況，最慘的就是中國解放軍出海的艦艇全數遭殲滅！

根據《美國之音》報導，美國海軍分析中心（CNA）本月3日公開針對台海局勢進行的兵推內容，CNA將時間設定於2030年，並設計出四種可能情境，如下：

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一、解放軍大獲全勝

中共透過網路攻擊使台灣陷入混亂與恐懼，飛彈如雨點般落下，摧毀台灣軍事基地和通訊設施。另一方面，中國海軍包圍台灣，數以千計登陸艦橫越台灣海峽，美國軍方反應較慢，要派遣軍艦協防時，遭受大量飛彈、魚雷和無人機襲擊，中共將擊沉美軍艦的影片散佈到網上打宣傳戰，嚴重打擊台灣士氣，不願挺身反抗登陸的解放軍。

二、台美合作殲滅已登陸的解放軍

承第一種情境，部分解放軍順利登陸，但這次美方反應較為迅速，美軍遠程轟炸機與飛彈摧毀大量解放軍登陸艦，阻斷後續部隊的登陸能力，先前成功登陸的解放軍後繼無援，台灣守軍與美方合作，集中火力殲滅已登陸的中國軍人。

三、台灣挺住首波攻擊

承第一種情境，台灣初期遭受嚴重打擊，但軍方挺住首波飛彈襲擊，當解放軍大量登陸艦航行在台灣海峽時，美軍來援的無人艦艇先行發動攻擊，大多數登陸艦遭擊沉，台灣趁此機會修復軍事、基礎設施，動員後備部隊，為接下來的長期對抗做好準備。

四、解放軍反遭封鎖，出海艦艇遭全數殲滅

情報確定北京不計代價想武統台灣後，台美合作先發動網路攻擊，使中國沿海軍港陷入混亂，解放軍指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察能力被破壞，大批登陸艦形同困在自家軍港內；若勉強出海將成活靶，遭先進移動水雷與飛彈攻擊，喪失作戰能力甚至沉沒。至於對台發射的飛彈，多數被美軍協助部署的防空系統攔截，無法對台灣造成重大傷害。

除此之外，若台灣遭進犯，屆時以美國為首的盟友也會像烏俄戰爭一樣，運送台灣所需的軍事物資，確保台灣擁有源源不絕的補給。

另外，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）7日於美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上表示，要遏阻中國侵台就必須確保讓北京知道，台灣是一個難以攻占的目標，美國可循目前協助烏克蘭對戰俄羅斯的模式幫助台灣。

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