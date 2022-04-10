謠言終結站》世衛宣布不再以核酸檢測作為依據？ 查核中心：錯誤

近日網傳一段謠言影片宣稱「世衛組織宣布，全球認定武肺病毒將不以核酸陽性作為依據？」；台灣事實查核中心查證，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

2022/04/10 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段謠言影片宣稱「世衛組織宣布，全球認定武肺病毒不再以核酸陽性作為依據？」；台灣事實查核中心查證，新加坡聯合早報並未發佈謠言所稱的獨家報導，提及世衛組織秘書長譚德塞宣布「更改確診依據、棄用核酸檢測、改以肺部影像診斷」等虛構資訊，此為「錯誤訊息」。

台灣事實查核中心於8日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言影片，內容標題宣稱「重大好消息！新加坡聯合早報獨家報導：4月4日起世衛組織認定武肺病毒患者將不以核酸陽性為依據，疫情將於年內宣告結束」，查核中心檢視影片內容，發現影片右下角有「小紅書」標誌，左下角則有某帳號名稱和小紅書號，接著前往新加坡《聯合早報》的闢謠網頁，發現1篇闢謠文章指出並沒有發佈網傳謠言所宣稱的「獨家報導」。

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查核中心接著在世界衛生組織官網翻查，也未找到任何關於謠言中心所稱譚德塞表示，「世衛組織更改武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診依據，染疫患者將不以核酸陽性為依據，將以肺部影像改為感染依據」或「歷時近3年的疫情將在年內全球宣告結束」等任何相關性資訊。

查核中心進一步採訪臺北醫學大學公共衛生學院副教授高志文，高志文指出，目前流行的Omicron變異株，確實較多是輕症或無症狀患者，但輕症無法以肺部影像判定是否確診。

高志文說明，對於完整接種疫苗的健康年輕人而言，相較比較不具威脅性，然年長族群或患有慢性病患者而言，如果染疫仍具較高的重症率、死亡率，因此謠言宣稱「武肺病毒的致病率大大低於流感」並不正確；綜合上述，查核中心判定該謠言為「假借冠名、捏造不實資訊」的錯誤訊息。

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