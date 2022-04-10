中國單日新增逾2.6萬本土病例 疫情遍及23省

中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1318例，以及2萬5037例無症狀感染，單日新增2萬6355例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等23省。（彭博）

2022/04/10 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1318例，以及2萬5037例無症狀感染，單日新增2萬6355例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等23省。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1351例，包含境外移入33例，本土新增1318例。本土中包含上海1006例、吉林242例、浙江16例、廣東10例、福建9例、海南6例、山西5例、江蘇5例、北京3例、河北3例、江西3例、山東3例、四川2例、陝西2例、遼寧1例、黑龍江1例、湖北1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬5111例，其中境外移入74例，本土2萬5037例，本土包含上海2萬3937例、吉林755例、河北84例、江蘇65例、安徽44例、浙江32例、江西26例、山東18例、湖北16例、廣東13例、遼寧12例、廣西7例、河南5例、新疆5例、山西4例、福建4例、海南3例、雲南3例、四川2例、天津1例、黑龍江1例。

中國衛健委也指出，截至4月9日24時，中國累計確診16萬4393例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬2589例當中，有80例是重症病例。

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