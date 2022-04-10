小弟準備開溜？白俄列「不友善國家」偏偏少了烏克蘭與台灣等9國

白俄羅斯跟進俄羅斯，公布「不友善國家」名單。（取自24焦點報）

2022/04/10 06:38

〔記者楊丞彧／台北報導〕俄羅斯2月24日起武力入侵烏克蘭，造成嚴重人道危機引發全球強烈譴責，包括我國在內的多國對俄實施經濟制裁。俄國在3月初對此提出反制措施，擬定一份「不友善國家或地區」清單，台灣名列其中。本月白俄羅斯政府也跟進俄羅斯，公布了「不友善國家」名單，並於8日起生效。對比俄羅斯名單，白俄版少了9個，烏克蘭與台灣沒入列。

根據白俄羅斯頒布的部長會議第209號決議，這份「不友善國家」名單是為維護國家利益以及有關確保經濟穩定的額外措施，而下列國家對白俄羅斯採取了「不友善行為」，包括澳洲、紐西蘭、加拿大、美國、瑞士、列支敦斯登、英國、冰島、挪威、蒙特內哥羅、北馬其頓、阿爾巴尼亞，以及歐盟成員國奧地利、比利時、保加利亞、匈牙利、德國、希臘、丹麥、愛爾蘭、西班牙、義大利、賽普勒斯、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、芬蘭、法國、克羅埃西亞、捷克、瑞典與愛沙尼亞，一共39國。

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而對照俄羅斯公布的「不友善國家或地區」名單，白俄版少了9個國家，包括烏克蘭、安道爾、聖馬利諾、摩納哥、密克羅尼西亞、日本、南韓、新加坡與台灣。

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