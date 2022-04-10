中國若侵略台灣 澳媒：67％澳洲人支持澳方反制

澳洲《雪梨晨驅報》9日公布一項針對台灣議題的獨立研究，65％澳洲人認為台灣是主權獨立國家，67％希望澳洲能在中國侵略台灣時採取行動。（歐新社）

2022/04/10 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大報《雪梨晨驅報》9日公布一項針對台灣議題的獨立研究，研究顯示，65％的人認為台灣是主權獨立國家，僅少於10％的澳洲人認為台灣屬於中國的一部分；台海議題上，有67％的人希望澳洲能在中國侵略台灣時採取行動，然而，大多數希望協防台灣免於中國侵略的澳洲人，希望採取外交手段或經貿制裁，而不樂見出動澳洲軍隊。

根據《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）9日報導，明顯多數的澳洲人認為台灣是獨立的國家，與澳洲政府的「一個中國，台灣為中國的一部分」立場矛盾，超過3分之2的澳洲人希望澳洲能在中國襲擊台灣時有所作為，但不樂見出動澳洲軍隊。

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《雪梨晨驅報》與《世紀報》（The Age）委託民調公司Resolve Strategic在上月30日至本月4日進行調查，線上訪問1618位選民的意見，誤差值為2.5％。

在台海議題上，67％的人希望澳洲能在中國侵略台灣時採取行動，其中，45％的人表示澳洲應採取外交行動，48的人則支持以經貿制裁打擊中國，15％的人認為應採取軍事行動；僅12％的人表示應該坐視不管，21％的人則保留意見。

65％澳洲人認為台灣是主權獨立國家

在台灣主權上，65％的澳洲人認為台灣是主權獨立國家，9％的人則認為台灣屬於中國的一部分，25％則保留意見。

報導指出，澳洲前總理基廷（Paul Keating）去年聲稱「台灣對澳洲而言並非關鍵利益」後，台灣議題在澳洲國內引起激辯，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）就駁斥，台灣衝突是不容忽視，並表明，如果美國承諾軍事協防台灣，難以想像澳洲袖手旁觀。

杜登去年11月更警告，中國若侵略台灣，是不會停止擴張領土。對於中國侵略的姑息與綏靖態度，最終恐導致區域秩序改變。杜登示警，當中國佔領了台灣之後，思考中國接下來的可能行動相當重要，而澳洲的每個重要城市，都在中國導彈的範圍內。

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