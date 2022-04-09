下一個上海？ 廣州「分級管控」恐封城 民眾搶糧怨聲載道

中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，廣州今天起實施「分級分類管控」。（圖取自微博、彭博；本報合成）

2022/04/09 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，上月28日凌晨起浦東封城，事後官方突然擴大為「全域靜態管理」，讓民眾怨聲載道，如今廣州也因疫情要實施「全員篩檢」，部分地區居民昨（8日）晚起已連夜篩檢，廣州市政府雖沒宣布「封城」，但宣布從今（9日）起將全市「分級分類管控」，已有民眾恐慌性前往賣場搶購食物。

綜合中媒報導，廣州市政府8日晚間宣布，為進一步強化武漢肺炎疫情「防控管控措施」，對越秀區和白雲區連夜開展全員核酸檢測；廣州疫情指揮部今更發佈通告稱，今天起實施「分級分類管控」，其餘9個區也要開展全員核酸檢測，而白雲區是管制重點；廣州市實施「分級分類管控」，也意味當地1800萬居民的行動將受到不同程度的限制。

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廣州市疾控中心黨委書記、新聞發言人張周斌今在疫情防控記者會上表示，經過初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州其他地區傳播的可能性；廣州市商務局相關負責人則稱，廣州全市八大類群眾生活必需品市場供應總體平穩，八大類民生用品保障充足，「完全能夠滿足廣大市民的購買需求，也呼籲廣大市民朋友，理性購買，無需恐慌」。

但推特上有網友貼照片指出，「廣州開始封控，廣州人民開始搶購。中國人都不傻，武漢和上海各傻了一次，事不過三」。也有廣州網友在微博上不滿抱怨，「封個毛線」、「羅沖圍封了嗎求問還是能進能出 好怕今晚回家只進不出」、「廣州封了，我也瘋了」、「廣州開始分級分類防控，白雲區形勢不妙。大家還是屯物資要緊，地方官為了烏紗帽說封就封」。

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廣州宣布全員篩檢，有些地區昨晚10時起就安排居民連夜篩檢。（圖取自微博）

許多廣州民眾連夜篩檢大排長龍。（圖取自微博）

廣州今天起實施「分級分類管控」。（圖取自微博）

廣州市政府雖出面呼籲物資充足，要民眾不要恐慌，但當地許多民眾仍擔心廣州會淪為下一個上海。（圖取自微博）

（圖取自推特）

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