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    烏東火車站52死、近百人受傷 澤倫斯基籲：全球作出堅定回應

    烏克蘭克拉莫托斯克火車站遭飛彈襲擊，造成52人死亡、87人受傷，澤倫斯基對此發布影片，呼籲全球發表堅定回應。（法新社；本報合成）

    烏克蘭克拉莫托斯克火車站遭飛彈襲擊，造成52人死亡、87人受傷，澤倫斯基對此發布影片，呼籲全球發表堅定回應。（法新社；本報合成）

    2022/04/09 20:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，戰火尚未平息，日前又傳出烏克蘭火車站遭飛彈擊中，導致52人死亡、近百人受傷，對此，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日發布影片，呼籲「全球作出堅定回應」，並批評這是俄羅斯另起的戰爭罪行。

    根據《美聯社》報導，烏克蘭東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站8日遭2枚飛彈擊中，造成包括5名兒童在內的52人喪生、87人受傷，引起各國震驚，對此，澤倫斯基8日在臉書發布影片，呼籲全球作出堅定回應。

    澤倫斯基表示，「世界強權已經譴責俄羅斯對克拉莫托斯克的攻擊，我們希望全球對這起攻擊作出堅定回應，因為此次攻擊如同布查（Bucha）大屠殺與其他俄羅斯戰爭罪行一樣，都應該遭到指控。我們將努力找出誰允許了這場攻擊，找出到底是誰下達的命令。」

    據報導，克拉莫托斯克火車站是烏東唯一仍受基輔控制的一條鐵路線，主要用以撤離逃難民眾。不過，俄羅斯否認此次攻擊，反控烏克蘭「自導自演」，指稱是位於距離該市約45公里的多布羅皮爾雅鎮（Dobropillya）烏軍執行此次攻擊。

    烏克蘭克拉莫托斯克火車站遭飛彈襲擊，造成52人死亡、87人受傷，澤倫斯基對此發布影片，呼籲全球發表堅定回應。（圖擷取自臉書_Володимир Зеленський ）

    烏克蘭克拉莫托斯克火車站遭飛彈襲擊，造成52人死亡、87人受傷，澤倫斯基對此發布影片，呼籲全球發表堅定回應。（圖擷取自臉書_Володимир Зеленський ）

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