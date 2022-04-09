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    執意清零惡果眾多！德媒：中國小感冒 全球大病一場

    中國正經歷武漢肺炎疫情爆發以來最大規模感染潮，當局仍堅持清零策略並對上海實施嚴厲封城，現已引起廣泛民怨。（法新社）

    中國正經歷武漢肺炎疫情爆發以來最大規模感染潮，當局仍堅持清零策略並對上海實施嚴厲封城，現已引起廣泛民怨。（法新社）

    2022/04/09 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國正經歷武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來最大規模感染潮，當局仍堅持清零策略並對上海實施嚴厲封城，現已引起廣泛民怨，有德媒以《中國小感冒 全球供應鏈大病一場》為題，分析當前中國堅持清零政策對該國乃至全球帶來的經濟代價。

    《德國之聲》刊文指出，在當局嚴格的動態清零政策之下，中國最繁忙港口城市上海遭完全封鎖將滿一週，經濟活動與人員流動近乎徹底停止，當地更是民怨四起，中國所付代價非金錢可以衡量。

    文章指出，現有高達4成在中國的德國企業表示，其供應鏈遭遇困難，且通往歐洲的出口路線已有3分之1完全中斷或至少受到嚴重影響；另有高達86％在中國的美國製造商供應鏈受到干擾，隨著封城持續進行，情況將繼續惡化。

    《德國之聲》引述中國歐盟商會總裁約爾格·伍特克（Joerg Wuttke）的說法稱，中國作為世界最大製造業國家，貨運量正明顯下降，「中國有個小感冒，世界供應鏈都會大病一場」，預言全球商品供應、價格與選擇都將受到影響。

    德國墨卡托中國研究所（Mercator Institute for China Studies）首席經濟學家曾林（Max Zenglein）更直言，北京堅持動態清零的防疫策略，與中國國家主席習近平的政治敘事有關，他一貫堅稱中國比其他國家更好地應對這場疫情，也因此，外界並不預期中國會在二十大登場、習近平取得第3任期之前更改抗疫策略。

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