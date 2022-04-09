台僑王楠穎返烏克蘭參軍 以台灣之名為第二故鄉奮戰

俄軍日前砲擊烏克蘭控制的頓內茨克克拉莫托斯克火車站情形。（圖取自Pavlo Kyrylenko推特）

2022/04/09 09:40

〔中央社〕在緊鄰烏克蘭邊境的波蘭小鎮梅狄卡，出現一張亞洲面孔卻能說著流利的烏克蘭語與俄語，穿梭營帳，幫助湧入的惶恐烏克蘭難民們。他是來自台灣的王楠穎，旅居烏克蘭近8年，卻因俄羅斯入侵一夕淪為「難民」，他日前重返烏克蘭參軍，為「第二故鄉」奮戰。

王楠穎在烏克蘭近8年期間，置產且滿懷成家立業的夢想，想到俄羅斯入侵讓他一夕淪為「難民」，他在撤僑離境後決定不回台灣，並於日前重返烏克蘭參軍。

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梅狄卡（Medyka）到烏克蘭邊境步行距離僅百步之遙，通過邊境關卡，一座24小時開放的白色帳棚是烏克蘭海外志願軍錄取者的指定報到處。

一直在邊境當志工的王楠穎在2週前，以烏克蘭語填寫參軍申請書，上週末收到錄取通知，幾經思考，他在7日特別穿上烏克蘭的傳統服飾前往報到。王楠穎報到後先被安置在烏克蘭境內一處公共建築，期間他仍持續幫助攜帶幼童逃出烏克蘭的難民，隨後他搭上軍方的巴士前往軍營報到面試。

「很多同事、摯友都在烏東烏南前線，他們傳訊給我，說缺乏食物或醫療用品，城市飽受砲擊，有時我都害怕收到的會不會是最後的告別訊息」。王楠穎在接受中央社跨海電話專訪時，經常因為臨時服務難民而中斷訪問，但他認為「在外面能做的還是太少了」，因此他決定回到烏克蘭境內，幫烏克蘭打贏戰爭，並盼在之後以自身的科技業專才與營造經驗，協助烏克蘭戰後療傷重建。

來自新北市樹林的王楠穎，精通中文、日語、英語、俄語、烏克蘭語等五種語言，是旅居烏克蘭的30多位台僑之一，他原本居住的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）是飽受俄軍砲火摧殘的重災區。俄軍6日在24小時內對哈爾科夫發動了54次轟炸，城市多處斷垣殘壁、滿目瘡痍。

「不知道我的房子還在不在，我逃出來時什麼都沒辦法帶，衣服、書都在那裡」。王楠穎3月2日搭乘外交部第二班撤僑巴士逃到波蘭首都華沙，而不得已開啟他的「難民人生」，隨後問題接踵而至。他帶出來的烏克蘭貨幣暴跌，加上用台灣護照進入申根地區只能免簽停留90天﹐「倉促逃難讓我失去一切，沒有錢，沒有住的地方，也沒有工作。」

王楠穎撤至波蘭華沙後曾試圖找打工，當時有4間公司和1個志工職缺，他毅然選擇重返波烏邊境當志工，幫忙跟他一樣無助的烏克蘭難民。因著他來自烏東重災區的背景，尤其能引起難民共鳴，「很多老奶奶聽到我是哈爾科夫來的，就抱著我哭了，太多生離死別和說不出口的恨，只能用眼淚宣洩」。

王楠穎說，他的難民志工工作主要有3項: 協助收集必要物資、尋找交通工具和傾聽難民的苦痛。例如在4月4日，他花了2個多小時，幫一位來自烏東北頓涅茨克市（Severodonetsk）的難民尋找去葡萄牙避難的交通資訊。該位難民只會俄文，完全不會英文、葡語，她的父母與丈夫都還在烏克蘭境內，而她已懷有3個月身孕，必須獨行面對未知的未來。

王楠穎能以同理心對待難民，因為他也是被無情戰爭而打亂人生計畫的受害者。「沒想過戰爭會爆發，其實2月24日開戰那天，我都還照常去上班」。他同時難過地說，那天剛好也是他妹妹的生日，無法跟她說生日快樂，反而讓她擔心哥哥的安危。

原本在台灣日商工作的他，2015年到烏克蘭發展，在烏克蘭國家航空大學取得碩士學位後，獲聘至一家承攬「一帶一路」計畫的中資建築公司擔任總工程師特助，協助在當地建設太陽能發電站與風力發電廠。俄烏戰爭開打後，中國公司閃電撤離，下游烏克蘭包商追著他付工程款或貨款，他也只能無奈地說「連我自己最後一個半月的薪水都來不及拿」。

住在長期色彩親中的烏克蘭，又在中資公司工作，但王楠穎始終有顆火熱「愛台灣」的心。 開戰時，許多中國同事第一時間勸他一起撤回中國，但他堅持留下，相信台灣政府一定能幫他順利撤出到波蘭。

王楠穎表示，住在烏克蘭這些年，他一有機會就向每位能接觸到的人（烏克蘭人、中國人、其他外國人），解釋台灣與中國在價值觀、文化、歷史等各方面的巨大差異。他亦期盼加入志願軍後，有更多機會向烏克蘭軍人與政府單位表明台灣是挺烏克蘭的，更期待戰後烏克蘭能與台灣有更多官方良性交流。

這場戰爭已改變了許多烏克蘭人對中國的想法，王楠穎說，以前看到華人面孔，很容易被當成中國人，「現在多數烏克蘭人覺得，是中國資助俄羅斯發動戰爭，而台灣才是跟烏克蘭站在一起。」

王楠穎表示，烏克蘭原本也有一些支持併入俄羅斯的「統派」，但俄羅斯發動的攻擊，照樣對統派的房子轟炸、狙殺家人，讓烏克蘭真正覺醒並全國團結一心，「如果說以前的烏克蘭只是形式上的獨立，經此一役，烏克蘭則是真正精神上的獨立了」。

談到軍事經驗，王楠穎表示，他曾在馬祖北竿服過1年3個月義務役，他認為軍中有各類需求，海外志願軍共2萬多人，多數外籍軍人不會俄語、烏克蘭語，他或許可利用精通五種語言的優勢協助翻譯工作。

戰爭是一時的，他更心繫烏克蘭戰後重建問題。「希望台灣對烏克蘭的關心不是暫時的」。王楠穎表示，他盼望戰後台灣政府與企業或慈善機構能一起到烏克蘭協助重建，不論是造橋鋪路、建學校等，這些「以台灣之名」投入的基礎建設，烏克蘭人必定會感懷於心，也能真正搭起兩國實質關係的橋樑。

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