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    歐洲大規模驅逐俄國外交官 重創莫斯科情報網

    歐洲各國紛紛採取行動，驅逐俄羅斯的外交人員，將重創俄羅斯的情報網，圖為愛沙尼亞首都塔林的俄羅斯大使館。（法新社檔案照）

    歐洲各國紛紛採取行動，驅逐俄羅斯的外交人員，將重創俄羅斯的情報網，圖為愛沙尼亞首都塔林的俄羅斯大使館。（法新社檔案照）

    2022/04/08 22:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲多國驅逐數百名俄羅斯外交官，《華盛頓郵報》8日報導，這一步可能給俄羅斯情報工作一記重擊，因為俄國許多情報人員利用外交官的身份為掩護，在歐洲進行諜報工作，這次的驅逐行動可能瓦解莫斯科一大部份的情報網，將大幅減少俄國對西方的情報、假消息行動。

    根據華郵的計算，自俄羅斯入侵烏克蘭後，這6週來歐洲多國已經驅逐將近400名俄羅斯外交官，當中包括一些過去一直不願意與莫斯科對抗的國家，尤其引人注意。美國、歐洲官員說，這些被驅逐的俄國外交官，可能很多都是假稱外交官的俄國間諜，莫斯科依賴這些特工在派駐國內收集情報，因此，驅逐行動可能瓦解莫斯科一大部份的情報網，將大量減少俄國對西方的情報、假消息行動。

    曾主管歐洲、俄羅斯祕密情報工作的美國中央情報局（CIA）前官員波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）說，「與俄羅斯的情報戰正全面進行中」，「這將證明是對俄羅斯在歐洲情報工作的一大打擊」。

    官員指出，這顯然也是歷來歐洲最大規模驅逐外交官行動。一名歐洲外交高官說，這是對俄羅斯在歐洲情報工作的「重大破壞」，而且也許是永久性的，克里姆林宮會難以填補情報人員缺口，「培訓、重新部署，這些全部都被破壞了。」

    除了情報工作，俄羅斯少了駐外政治官員向莫斯科回報駐在國情況，也可能減少俄羅斯針對各國製造假資訊。一名外交官透露，一些捷克官員就注意到，自從去年因多年前一起軍火庫爆炸案的新事證查出俄國特工涉入，驅逐俄國外交官後，針對捷克內政的俄國惡意資訊行動已見減少。

    美國小布希政府時代的情報高層官員、喬治城大學的俄羅斯問題學者史坦特（Angela Stent）則指出，這次的驅逐行動將降低俄羅斯在歐洲、美國散播烏克蘭戰事不實資訊、破壞西方團結一致回應這場侵略行動的能力。

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