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    馬克宏：烏俄戰爭短期內不會結束 5/9日是關鍵

    馬克宏接受RTL廣播電台採訪，發表了他對烏克蘭戰局的看法。（法新社）

    馬克宏接受RTL廣播電台採訪，發表了他對烏克蘭戰局的看法。（法新社）

    2022/04/08 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（8）日表達了他對烏俄衝突的看法，他認為，這場戰爭短期內不會結束，他也提到了一個可能會對戰局有關鍵影響的日期：5月9日，當天是俄羅斯的二戰勝利紀念日。

    《法新社》報導，馬克宏向RTL廣播電台表示，「不幸的是，這場戰事在接下來的日子還不會結束。」馬克宏也指出，他判斷俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）近期內不太可能做出「外交讓步」。

    「他們將在頓巴斯地區（Donbas）集中攻勢，我們接下來數天或數週將看到非常艱困的景象。」馬克宏接著表示，「5月9日是俄羅斯的國定假日，也是重要的軍事活動日，幾乎可以肯定對普廷而言，『5月9日必須是個勝利日』。」

    自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，馬克宏曾數度與普廷通電，討論人道主義援助等議題，不過迄今成效甚微，以至於有些人士認為他的努力只是在浪費時間。

    馬克宏反駁了這些批評聲浪，他說，「如果我們不為之後的日子做好準備，歐洲就不會有任何和平。」

    《路透》報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日表示，隨著軍事方面與談判桌上的進展不斷推動，俄羅斯在烏克蘭的「特殊軍事行動」有機會在「可見的未來」結束。

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