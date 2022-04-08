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    證實烏北俄軍全撤了！英國防部估：至少需要1週重整才能再戰

    英國國防部指出，俄軍最少還需要1個星期來重整旗鼓，才能到其他地方作戰，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

    英國國防部指出，俄軍最少還需要1個星期來重整旗鼓，才能到其他地方作戰，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

    2022/04/08 14:18

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭遇俄羅斯進犯已逾6週，目前俄已將重心轉至烏東頓巴斯（Donbas）地區，就連烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）都疾呼當地居民儘速撤離，情勢箭在弦上。不過，英國官方的最新戰情分析則認為，俄軍最少還需要1個星期重整旗鼓才能到其他地方作戰。

    據英媒《天空新聞》報導，英國國防部8日在推特彙整最新戰情指出，位在烏國北部的俄軍已經完全撤離至白俄羅斯及俄國，而這些離開烏北的士兵，至少有一部分軍人會被送到頓巴斯地區打仗。

    英國國防部指出，俄國將撤離烏北的士兵重新部署前，許多部隊都需要進行大量補給，才能進一步派遣至烏國東部作戰，而英方推估，這樣重新調派兵力的行為，至少需要1週的時間才能完成。

    另一方面，俄軍仍持續對烏國東部、南部的城市進行砲襲，並從其控制下的東北部戰略城市伊久姆（Izium），進一步向南推進。

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