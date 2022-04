證實烏北俄軍全撤了！英國防部估：至少需要1週重整才能再戰

2022/04/08 14:18

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭遇俄羅斯進犯已逾6週,目前俄已將重心轉至烏東頓巴斯(Donbas)地區,就連烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)都疾呼當地居民儘速撤離,情勢箭在弦上。不過,英國官方的最新戰情分析則認為,俄軍最少還需要1個星期重整旗鼓才能到其他地方作戰。

據英媒《天空新聞》報導,英國國防部8日在推特彙整最新戰情指出,位在烏國北部的俄軍已經完全撤離至白俄羅斯及俄國,而這些離開烏北的士兵,至少有一部分軍人會被送到頓巴斯地區打仗。

英國國防部指出,俄國將撤離烏北的士兵重新部署前,許多部隊都需要進行大量補給,才能進一步派遣至烏國東部作戰,而英方推估,這樣重新調派兵力的行為,至少需要1週的時間才能完成。

另一方面,俄軍仍持續對烏國東部、南部的城市進行砲襲,並從其控制下的東北部戰略城市伊久姆(Izium),進一步向南推進。

