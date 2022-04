挺烏遭到暴力對待 俄諾貝爾獎得主搭火車遭「潑紅漆」洩憤

2022/04/08 14:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭爆發逾6週,先前才因官方打壓反戰聲音,而被迫關閉的最大獨立媒體《新報》(Novaya Gazeta),稍早又傳出意外消息,該報的主編穆拉托夫(Dmitry Muratov)透露,他因為報社處理「侵烏戰爭」的立場與俄國不同,而遭人潑紅漆洩憤。

綜合外媒報導,2021年諾貝爾和平獎獲獎者、俄國《新報》主編穆拉托夫稍早透露,他在搭乘火車前往西南部薩馬拉市(Samara)時,遭到一名手持含有「丙酮溶劑」紅色油漆的男子攻擊。而該男子朝穆拉托夫噴漆時,嘴中還大喊著:「這是為我們的男孩子們所做的。」

穆拉托夫表示,遭到潑紅漆後,他的眼睛出現了灼熱的燃燒感,相當疼痛,而從他貼出的照片可見,他火車座位上的白色椅墊、抱枕、飲料瓶等,都出現了紅漆四處噴濺的痕跡,就連車窗上的玻璃、橘色窗簾,也有大量液體潑灑後,所留下汙漬,現場相當凌亂。

據了解,《新報》由前蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)與穆拉托夫於1993年共同創立,為俄國知名全國性報紙,以其對普廷政府的批評而著稱。

而穆拉托夫去年也因捍衛言論自由獲得諾貝爾和平獎,眼看烏克蘭陷入水深火熱,穆拉托夫宣布將拍賣諾貝爾獎章,並將所得用來幫助烏克蘭難民。

