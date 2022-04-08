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    挺烏遭到暴力對待 俄諾貝爾獎得主搭火車遭「潑紅漆」洩憤

    《新報》主編穆拉托夫透露，他因為報社處理「侵烏戰爭」的立場與俄國不同，而遭人潑紅漆洩憤。（圖擷取自@KevinRothrock推特，本報合成）

    《新報》主編穆拉托夫透露，他因為報社處理「侵烏戰爭」的立場與俄國不同，而遭人潑紅漆洩憤。（圖擷取自@KevinRothrock推特，本報合成）

    2022/04/08 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭爆發逾6週，先前才因官方打壓反戰聲音，而被迫關閉的最大獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta），稍早又傳出意外消息，該報的主編穆拉托夫（Dmitry Muratov）透露，他因為報社處理「侵烏戰爭」的立場與俄國不同，而遭人潑紅漆洩憤。

    綜合外媒報導，2021年諾貝爾和平獎獲獎者、俄國《新報》主編穆拉托夫稍早透露，他在搭乘火車前往西南部薩馬拉市（Samara）時，遭到一名手持含有「丙酮溶劑」紅色油漆的男子攻擊。而該男子朝穆拉托夫噴漆時，嘴中還大喊著：「這是為我們的男孩子們所做的。」

    穆拉托夫表示，遭到潑紅漆後，他的眼睛出現了灼熱的燃燒感，相當疼痛，而從他貼出的照片可見，他火車座位上的白色椅墊、抱枕、飲料瓶等，都出現了紅漆四處噴濺的痕跡，就連車窗上的玻璃、橘色窗簾，也有大量液體潑灑後，所留下汙漬，現場相當凌亂。

    據了解，《新報》由前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）與穆拉托夫於1993年共同創立，為俄國知名全國性報紙，以其對普廷政府的批評而著稱。

    而穆拉托夫去年也因捍衛言論自由獲得諾貝爾和平獎，眼看烏克蘭陷入水深火熱，穆拉托夫宣布將拍賣諾貝爾獎章，並將所得用來幫助烏克蘭難民。

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