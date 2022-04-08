俄軍坦克遭伏擊烏軍「曳光彈」原地炸毀

馬立波（Mariupol）的戰線中，一部分埋伏得宜的烏軍，直接以曳光彈炸毀了2架俄軍戰車（圖擷取自АЗОВ - Маріуполь官方Telegram）

2022/04/08 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第44天，近日社群平台流出2段「俄烏軍隊」交手的震撼畫面，在烏南港城馬立波（Mariupol）的戰線中，一部分埋伏得宜的烏軍，直接以砲彈炸毀了2架俄軍戰車；而在另一則空拍鏡頭的影片中，烏軍則在戰壕中快步行走，躲避敵人的空襲。

據英媒《每日郵報》報導，烏克蘭國民警衛隊亞速營（Azov）7日在官方Telegram上傳一段名為「亞速營士兵摧毀敵軍坦克」的影片，只見畫面中2台俄軍戰車，在馬立波城郊居民區的道路上行駛。

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隨後，俄軍這2輛開在鄉間小路的坦克車，便遭到埋伏已久的烏軍，使用曳光彈狂攻，只見在第一波的連續射擊中，俄軍戰車遭到擊中，想要趕緊加速逃離現場，但仍不敵烏軍連發的砲彈襲擊，在第二波攻擊中，2輛俄軍坦克，直接遭到烏軍摧毀。

另一段由「@Militarylandnet」7日晚間上傳在推特的空拍影片則顯示，俄軍空襲頓內茨克州（Donetsk Oblast）時，烏克蘭士兵們紛紛躲在戰壕中，快步行走，避免遭砲彈擊中，場面十分緊張危急。

俄軍空襲頓內茨克州（Donetsk Oblast）時，烏克蘭士兵們紛紛躲在戰壕中，快步行走，避免遭砲彈擊中。（圖擷取自@Militarylandnet官方推特）

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