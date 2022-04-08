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    少林財富蓋天下！豪灑20億買土地 方丈掌控18家企業

    少林寺的財富相當驚人。（法新社）

    少林寺的財富相當驚人。（法新社）

    2022/04/08 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕少林寺以武藝聞名於世，但近日中國一場土地交易案，卻意外揭露少林寺驚人的財力。

    中媒《時代財經》報導，6日中國鄭州出售一處商業用地，得標者為河南鐵嵩數字科技有限公司，得標金額為人民幣4.52億元（新台幣20.4億元），鄭州政府2020年替該地規劃產業實施方案，內容定位為文化產業，例如文藝演藝、文化展覽、酒店與服務型公寓。

    看似一樁尋常的買賣，得標者的身分卻相當特別，鐵嵩數字科技成立於2022年3月份，距今不到一個月，而且資本額就剛好是4.52億元，追溯該公司的股東，發現為河南鐵投綜合開發有限公司與河南沅翰實業有限公司，其中後者的受益人竟然是河南嵩山少林寺的方丈釋永信。

    報導指出，釋永信持有的企業為河南少林無形資產管理公司，這間公司是少林寺商業化運作的重要平台，股東為少林寺與兩位自然人釋永信、釋永乾，其中釋永信持股高達8成。

    少林無形資產自2008年成立以來，先後投資16家公司，總投資金額達到8千萬人民幣（新台幣3.6億元），替這個天下第一名剎增添不少俗世的氣息，至於方丈本人則對18間企業握有實際掌控權。

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