中國上海隔離挨餓 小粉紅群組揪團喊吃「七樓那個黑人」

中國上海小粉紅隔離挨餓，揪團要吃樓上的非裔住戶。（翻攝微博）

2022/04/08 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，當局防疫作為偏激又失當，當地有人缺糧，竟把腦筋動到人類身上，以為對方看不懂中文，在群組喊要吃樓上的非裔住戶；當事非裔住戶見文，只能悲喊「請不要吃我」，這段荒誕對話如今已在牆外瘋傳。

這段群組對話顯示，有一名中國人抱怨居委會不管吃飯問題，一名小粉紅則回應「那我們吃什麼，吃七樓那個黑人嗎」，另一名中國人則附和「吃好了，才有抵抗力」，提議的小粉紅還進一步慫恿，表示「這貨（這傢伙）夠吃好幾天的呢」。

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然而，這名非裔人士也在群組裡，用英文喊出「別吃我」、「為什麼你們想吃我？」，提議的小粉紅還厚著臉皮用英文回問「你看得懂中文？」這段對話如今在牆外瘋傳。推特上，一個與當事非裔人士同名的網友發文表示「你們都想吃我」、「我是一個好黑人，請不要吃我，上海」，並附上自拍照，疑似想表示自己就是當事人。

有網友相當關心他的安全，留言希望他打電話給自己國家的大使館求救，也希望他有機會就趕快離開該國，「如果不能建議準備些防身武器或工具，天知道那群被中共關瘋餓瘋的中國人，能幹出什麼噁心惡事」，留言處還有不少中國人企圖洗白，狂喊「上海很安全」。

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疑似當事非裔住戶在推特發文。（翻攝微博）

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