美國援助烏克蘭已達17億美元 含防空、反裝甲系統及無人機

拜登政府在7日發布最新統計，目前對烏克蘭援助已累計達到17億美元。圖為五角大廈發言人柯比。（美聯社）

2022/04/08 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，不少國家給予烏克蘭軍武援助，其中包括美國；拜登政府在7日發布最新統計，目前對烏克蘭援助已累計達到17億美元，其中包含超過1萬2000套反裝甲系統、1400套防空系統，以及和數百架「神風敢死隊」彈簧刀無人機。

根據《CNN》報導，拜登政府更新統計數字，並在7日晚間公告最新數據；加上1日的烏克蘭安全援助倡議（USAI）3億美元援助，與5日追加的1億美元武器庫存援助，自2月24日俄羅斯正式入侵烏克蘭起算，美國政府對烏克蘭的援助總額已達約17億美元。

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美國援助烏克蘭的具體內容包括逾1400個肩射型刺針（Stinger）防空飛彈系統、逾5000套標槍反裝甲系統、逾7000種各式反裝甲系統、數百個彈簧刀無人機系統、逾5000萬發彈藥、4萬5000套防彈衣和頭盔、雷射制導火箭系統、美洲豹無人航空系統、夜視裝備、熱像儀系統及光學用具、商業衛星影像服務等。

上述包含美國承諾提供但尚未運抵烏克蘭的設備，如彈簧刀無人機，五角大廈發言人柯比表示，目前美國已發送約百架，且正在努力發送更多架至烏克蘭。

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