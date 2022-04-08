聯合國人權理事會暫停俄資格 蒲亭兩女受制裁

2022/04/08 00:16

〔中央社〕聯合國大會7日以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格。美國則對俄羅斯祭出新一輪制裁，對象包括總統蒲亭的兩名成年女兒卡特琳娜和瑪麗亞。

●聯合國人權理事會暫停俄資格

聯合國大會7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果以93票贊成、24票反對、58 票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格。

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大會若有2/3表決國家贊成、棄權不計，就能依據有計畫嚴重侵犯人權的理由，將瑞士日內瓦人權理事會47國中的某一個國家停權。

●美國對俄羅斯祭新制裁 鎖定銀行及蒲亭兩女

美國6日針對俄羅斯銀行及菁英祭出新制裁措施，包括禁止美國人投資俄國，並且制裁俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的兩個女兒。

美國官員指出，新制裁鎖定俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及阿爾法銀行（Alfa Bank）。

官員也指稱，美國還制裁蒲亭的兩個成年女兒、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的妻子及女兒，以及俄國國家安全會議成員。

●烏克蘭外長籲北約向烏軍提供武器

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7日呼籲北大西洋公約組織（NATO）成員國向基輔提供與俄羅斯作戰所需的所有武器。

庫列巴在布魯塞爾與北約外交部長召開會議前告訴記者：「我的議題很簡單，只有3個，就是武器、武器、武器。」

他說：「我呼籲所有盟邦放下猶豫和不情願，為烏克蘭提供所需要的一切。」

●澤倫斯基：遲不禁運俄石油 更多烏克蘭人將送命

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）7日呼籲西方政治人物盡快同意禁運俄羅斯石油，否則將讓烏克蘭喪失更多人命。

澤倫斯基在凌晨發布的影片中說，莫斯科從石油出口獲得太多利益，根本不需要認真舉行和平會談，他呼籲「民主世界」禁運俄羅斯原油。

●基輔當局籲烏東民眾即刻撤離家園

烏克蘭指控俄軍在首都基輔附近大肆屠殺，街道上四處可見平民遺體，基輔當局警告烏東居民「即刻」離開，以免遭遇攻擊。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）6日警告，俄羅斯恐對烏東地區發動攻擊，敦促哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）等地居民即刻撤離。

她在加密通訊軟體Telegram寫道：「現在必須這麼做，因為人們之後將受到攻擊並面臨死亡威脅。」

●北約秘書長：蒲亭欲掌控烏克蘭 戰爭恐持續數年

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）7日表示，目前沒有跡象顯示俄羅斯總統蒲亭已放棄「他掌控整個烏克蘭的野心」，俄烏戰爭恐將持續數年。

史托騰柏格在北約各國外交部長召開會議前表示：「我們並未看見蒲亭總統已改變他想要掌控整個烏克蘭並改寫國際秩序野心的跡象。」

「我們必須實際一點，並意識到這可能會持續很長一段時間，好幾個月，甚至好幾年。這就是我們也需要為長遠做好準備的原因，包括在支持烏克蘭、維持制裁，和強化我們的防禦方面。」

●歐盟會員國擬禁止俄煤炭進口 8月中全面實施

歐盟消息人士7日告訴路透社，歐盟各國代表很可能通過一項俄羅斯煤炭進口禁令，將自8月中全面生效。

一旦提案獲得批准，將是俄羅斯2月24日揮兵入侵烏克蘭以來，歐盟首度禁止從俄羅斯進口能源。（編輯：戴雅真/核稿：張佑之）

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