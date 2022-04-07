「打倒共產黨、打倒習近平」快被封城逼瘋 上海民眾當街怒罵
2022/04/07 17:32
〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，上月28日凌晨起浦東封城，30日深夜官方改口擴大為「全域靜態管理」，突如其來的決定讓許多居民措手不及，連菜都來不及買。官方嚴格的防疫措施引發許多民怨，甚至有人氣得當街高喊要「打倒共產黨」、「打倒習近平」。
上海宣布封城後，官方嚴格的清零政策、隔離中心環境惡劣以及不穩定的食品供應，讓許多人民心聲不滿、怨聲載道，社群媒體上更是傳出許多民眾奮起反抗政府的消息。
請繼續往下閱讀...
「自由亞洲電台」今日（7日）在推特上分享一則影片，影片中男子疑似正在與政府人員通話，他非常不滿官方防疫政策，在街上對著電話那頭飆罵了2分鐘。而有網友貼出另則影片，片中男子同樣不滿防疫政策，與防疫人員發生爭執，竟然甘冒大不諱，當眾憤怒高呼「打倒共產黨」、「打倒習近平」。
???????????? pic.twitter.com/AgYCZRG1KD— 武漢蝙蝠俠???????????????????????? （@hjEzK6MeWANu0qr） April 7, 2022
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。