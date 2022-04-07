「打倒共產黨、打倒習近平」快被封城逼瘋 上海民眾當街怒罵

中國疫情擴散，上海封城措施引爆許多民怨，畫面中藍衣男子不滿官方作為，竟在「一黨專政」的中國當街高喊「打倒共產黨」、「打倒習近平」。（圖取自推特）

2022/04/07 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，上月28日凌晨起浦東封城，30日深夜官方改口擴大為「全域靜態管理」，突如其來的決定讓許多居民措手不及，連菜都來不及買。官方嚴格的防疫措施引發許多民怨，甚至有人氣得當街高喊要「打倒共產黨」、「打倒習近平」。

上海宣布封城後，官方嚴格的清零政策、隔離中心環境惡劣以及不穩定的食品供應，讓許多人民心聲不滿、怨聲載道，社群媒體上更是傳出許多民眾奮起反抗政府的消息。

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「自由亞洲電台」今日（7日）在推特上分享一則影片，影片中男子疑似正在與政府人員通話，他非常不滿官方防疫政策，在街上對著電話那頭飆罵了2分鐘。而有網友貼出另則影片，片中男子同樣不滿防疫政策，與防疫人員發生爭執，竟然甘冒大不諱，當眾憤怒高呼「打倒共產黨」、「打倒習近平」。

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