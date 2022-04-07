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    跟狗有仇？中國上海防疫員3鏟打死小柯基 施暴過程全都錄

    有中國網友拍下當事柯基遇害現場的血跡，怒斥上海文明已死。（翻攝微博）

    有中國網友拍下當事柯基遇害現場的血跡，怒斥上海文明已死。（翻攝微博）

    2022/04/07 16:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）偏激防疫作為枉顧人權與動物生命，先前曾發生江西飼主隔離，寵物柯基犬遭防疫人員闖空門打死事件，官媒央視還一度出來宣導尊重他人寵物，而今類似事件在上海上演，防疫人員當街鐵鏟拍死柯基的施暴過程被人錄下，再度掀起民怨。

    中國網友在6日上傳一段影片，上海浦東一身穿防護衣者手持鐵鏟追趕一隻柯基，躲在路邊停放車輛靠人行道一側埋伏，待小柯基從車輛另一側冒出，這名防疫人員便快步上前揮鏟對無力還手的小柯基進行攻擊，小柯基不堪重擊，頭部、身上挨了兩鏟後倒地，防疫人員還惡狠狠地追打第三下，最後把小柯基塞進垃圾袋裡拎走。

    事件引爆中國網友不滿，有疑似是小柯基飼主的網友對話曝光。根據中媒轉載對話內容，飼主澄清沒有要棄養愛犬，只是家裡沒有狗糧，想請居委會代為照顧，結果居委會拒絕，也不願意將狗狗送回飼主家，要主人把狗丟到社區街上。主人認為愛犬當流浪狗也比在家餓死好，不想「我們走（去隔離）了他們就給打死了」。

    居委會事後回應該戶有人確診，擔心寵物傳染才打死，之後會向飼主溝通補償。

    2021年11月，中國江西上饒市曾有飼主被隔離，留在家中的柯基遭防疫人員擅闖空門後亂棍打死，官方還美其名稱「無害化處置」，引爆民怨；央視一度企圖緩頰，宣導「別拿別人的寵物當畜生」，如今再發生類似事件，諷刺荒誕的程度讓中國網友怒不可遏。

    中國網友怒斥，「上海的防疫看了真是...對支援醫護和志願者的不尊重，對幼兒隔離，對群眾服務的不上心」、「我在朋友圈看到好幾段影片，支援送去的食品都沒人接洽，菜爛了、肉壞了，滿大街」、「那也是條生命，可以集中隔離管控，哪怕主人隔離結束後繳納一定管理費用。人類弄出來的一場疫情，多少狗被無辜打死了」。

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    中國上海防疫人員打狗現場情況。（翻攝微博）

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