澳媒握中國國企文件 索國推解放軍基建構想大曝光

澳洲媒體掌握一份來自中國國企的外流文件顯示，早在2020年中國就曾提出於索國推動解放軍基礎設施的構想。（法新社）

2022/04/07 13:13

〔中央社〕索羅門群島擬與中國簽訂安全條約引發國際關注，中國否認有意於索國興建軍事基地；但澳洲媒體掌握一份來自中國國企的外流文件顯示，早在2020年就曾提出於索國推動解放軍基礎設施的構想。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）6日報導，一份由中航國際成套設備有限公司（AVIC-INTL）總經理錢榮署名，收件人為索國伊沙貝爾省（Isabel）前省長基科洛（Leslie Kikolo）的文件中，提到於索國推動解放軍基礎設施的構想。

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天空新聞網站在報導中展示這份文件的照片，文件標題顯示此文件來自中航國際成套設備的「合同意向書」（letter of intent），日期為2020年9月29日。

錢榮在意向書指出，中航國際成套設備有意於伊沙貝爾省承租一片土地75年，以便推動中國解放軍海軍基礎設施工程。

錢榮提到，在展開有關工程之前，中國將會協助索國推動基建、教育和體育發展。錢榮又提到，中航國際成套設備將協助索國提升教育水平和加強與中國的軍事合作。

天空新聞指出，中國國企提出於索國推動解放軍基礎設施的構想，中、索兩國政府卻至今未曾公開交待有關內容。天空新聞指這項文件揭露了兩國政府的隱瞞行為。

中國駐索國大使館網站5日發布新聞稿指出，有關中國有意在索國興建軍事基地的報導為「少數別有用心的人散布此類假消息，完全是出于政治目的」。另外，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室於1日表示，索、中擬簽訂的安全條約內容並不包括中國於索國建立軍事基地。

路透社於3月24日報導指索國擬與中國簽訂一份安全條約，允許中國武裝部隊部署於索國；消息傳出後持續成為澳洲及鄰近地區輿論焦點，擔憂索、中軍事合作將會衝擊區域安全。

據中航國際成套設備公司網站資料指出，母公司為中國航空技術國際控股有限公司（AVIC INTL，簡稱「中航國際」）；而據中航國際的網站資料指出，母公司是直屬於中國國務院的中央企業（俗稱「央企」）中國航空工業集團有限公司（AVIC）。

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