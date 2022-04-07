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    俄軍暴行讓中國更顯尷尬 專家：北京「中立路線」難自圓其說

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    2022/04/07 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏持續激戰，中國的尷尬立場格外引人注目，外媒指出，俄軍對烏克蘭平民施加的暴行被攤在全球目光下後，讓北京宣稱的「中立態度」更難自圓其說。

    《美國之音》刊文指出，俄軍屠殺烏克蘭人民一事讓舉世譁然，在全球各國紛紛譴責俄國犯下戰爭罪行的同時，中國上下異樣的沉默格外引人關注，該國官媒對俄軍屠殺平民一事迄今未描述隻字片語，僅報導莫斯科否認外界指控的消息。

    文章引述專家說法指出，中國對俄軍屠殺隻字不提，「沒那麼意外，卻也令人意外」，畢竟中國近期在宣傳中立立場的同時，不忘拉著俄方表態盟友關係，加上在戰爭爆發後，中國官方刻意營造了親俄的輿論環境，這次屠殺事件在報導上採取「不作為」，著實不令人意外。

    但令人意外的點在於，中國口口聲聲宣稱要做一個負責任的大國，也曾強調中俄關係有其底線，但在俄軍暴行明確違反聯合國憲章與多項國際法規定後，北京仍不敢跳出來以任何形式表達對戰爭罪行的關注，這樣的做法如同秒打臉自家剛宣稱的「負責任說」與「底線說」，讓當局言行不一的面貌直接攤在公眾眼前。

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