「布查屠夫」傳調回前線熱點 部隊若戰死將無法受審作證

俄軍日前撤離烏克蘭首都基輔郊區後，烏軍發現布查鎮（Bucha）屍橫遍野宛若煉獄。（美聯社）

2022/04/07 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第43天，俄軍日前撤離烏克蘭首都基輔郊區後，烏軍發現布查鎮（Bucha）屍橫遍野宛若煉獄，震驚國際社會。外媒報導，俄軍獨立64機動步兵旅指揮官歐莫別科夫（Azatbek Omurbekov）涉嫌主導行動，外界稱他為「布查屠夫」。最新消息指出，歐莫別科夫等人可能調回烏克蘭第二大城哈爾科夫前線激戰，未來若有布查大屠殺審判，他們就無法活著受審作證。

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週一訪視布查，痛批俄軍犯下戰爭罪。

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歐莫別科夫的部隊位於俄羅斯遠東地區哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）郊外小鎮，被部署至烏克蘭作戰前、去年11月曾獲得東正教主教祝福，如今部隊涉犯強姦、搶劫與謀殺烏克蘭人而成為調查對象，他身為指揮官責無旁貸。

報導提到，烏克蘭情報顯示，歐莫別科夫率領的部隊日前撤退至白俄羅斯，可能被派往「沒有生還機會的地區」，防止他們在戰爭罪審判中作證。據指，他們正準備前往俄羅斯西部城市貝爾哥羅德（Belgorod），未來恐被重新部署至哈爾科夫等「熱點」恫嚇小老百姓。

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