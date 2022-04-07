「搶飯，打起來了」 上海被隔離民眾求活搶奪方艙醫院生活物資

上海南匯方艙醫院爆病患搶奪生活物資慘劇。（圖擷取自網路畫面）

2022/04/07 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕上海封城管控疫情，不止疫情依舊快速爆發，全城管控手段粗暴，醫療及物資配套都來不及，民眾買不到生活物資，最後變成哄搶，微博瘋傳隔離民眾沒吃喝，餓急了，瘋搶物資的末日慘況，影片中還有人高喊「要搶飯，打起來了，打起來了。」

網上瘋傳影片，是上海南匯方艙醫院4月5日下午的一幕，被拍攝人之一似就是被隔離的女病患，她控訴，在醫院內沒吃沒喝，好不容易送物資車及送飯車來了，大家立即大搶出手，搶不到就沒飯吃，她跟媽媽費盡辛苦，最後終於「搶到1箱水」，還希望媒體能曝光一下，讓她們獲得救助。

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畫面中，運送生活物資的車子是被當街哄搶，送飯小車還被掀翻，有人搶被子、有人搶飯，整個場面失控；不過，官方後來表態，那是初期的狀況，後來有醫護進駐，場面已獲控制，三餐不缺、馬桶修好。

根據中國國家衛健委6日通報，5日中國新增本土感染者（確診+無症狀者）20472例，今年來首次突破2萬例，其中上海17077例，佔當日新增本土感染者總數的83%以上。

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上海南匯方艙醫院爆病患搶奪生活物資慘劇。（圖擷取自網路畫面）

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