若北京威脅台灣安全 美議員提案將中國排除國際金融體系

美國聯邦眾議員盧卡斯（Frank Lucas）6日提出「排除中國法案」（Ostracize China Act），如果中國對台灣安全或社會、經濟體系構成任何威脅，將把中國排除於國際金融體系。（路透，本報合成）

2022/04/07 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際擔憂中國也對台灣發動侵略戰爭，美國聯邦眾議員盧卡斯（Frank Lucas）6日提出「排除中國法案」（Ostracize China Act），如果中國對台灣安全或社會、經濟體系構成任何威脅，將把中國排除於國際金融體系。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）6日表示，一旦中國對台灣採取侵略行動，美國準備「運用一切制裁工具」對中國實施制裁，就如同美國與盟友針對俄羅斯入侵烏克蘭發動制裁一樣。

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盧卡斯6日聲明指出，美國面臨的最大世代挑戰是中共的經濟、政治與國家安全威脅，為了阻止中國傚法俄羅斯發動侵略行動，國會應採取必要措施，若北京威脅台灣人民安全、社會或經濟體系，將讓中國受到重大金融與經濟制裁。

他說，中國利用其經濟影響力和軍事實力，試圖重塑印太地區的脅迫與日益增強的行動絕不能放任不管，「排除中國法案」向北京發出了一個訊號，亦即中國對台灣的侵略行為，將會面臨來自經濟與金融的責任追究。

根據盧卡斯提出的「排除中國法案」，法案尋求將中國政府官員排除於部分國際金融組織會議與相關活動之外，包括20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、國際金融穩定委員會（Financial Stability Board）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）、國際證券監察會組織（IOSCO）等國際金融組織。

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