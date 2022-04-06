不買俄國石油了？ 路透揭中企避免簽訂新合約

路透引述知情人士透露，中國國有煉油業者將避免與俄國簽訂新約，儘管俄國提供大幅折扣，顯示在西方升高對俄國入侵烏克蘭的制裁之際，這些業者已聽從北京當局要求謹慎的呼籲。（彭博）

2022/04/06 23:05

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院外交事務委員會的共和黨議員近日提出法案，要求國務院就中國是否協助俄國規避國際制裁提交評估報告。與此同時，路透引述知情人士透露，中國國有煉油業者將履行與俄羅斯簽訂的現有石油合約，但將避免與俄國簽訂新約，儘管俄國提供大幅折扣，顯示在西方升高對俄國入侵烏克蘭的制裁之際，這些業者已聽從北京當局要求謹慎的呼籲。

聯邦眾議院外交事務委員會的共和黨議員近日提出「關於評估習近平如何干預和妨礙美國對俄羅斯制裁的法案」（AXIS Act），要求國務院在法案生效後30天內向國會提交報告，說明中國是否提供俄國任何援助，或協助俄國逃避國際制裁，並要求國務院之後必須每90天對報告進行更新。

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提出法案的共和黨聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）在4月5日舉行的聽證會上指出，美國有合理依據相信，中國正在對俄國提供某種形式的支持，並稱這項法案將揭露中國是否在破壞美國及國際社會試圖結束烏克蘭危機的努力。

聯邦眾議院外委會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）表示，這場烏俄戰爭對中國而言也是1場危險的遊戲，北京當局必須三思要選擇站在哪一邊。他指出：「我確實認為他們（中國）在幫助和指導俄國，我認為這對習主席來說是場危險的遊戲。我知道他（和俄國）有著邪惡的聯盟。」

路透報導，不願具名的人士指出，中國石化（Sinopec）、中國海洋石油（CNOOC）、中石油（PetroChina）和中化集團（Sinochem），一直就俄國5月裝上貨船的石油持觀望態度。在美國禁止俄國石油進口，歐盟制裁俄國能源出口商Rosneft和Gazprom Neft後，這些中國國有石油業者不希望因為向俄國購買額外的石油，而被視為公開支持莫斯科當局。

這些人士指出：「中國國有企業非常謹慎，因為他們的行動可能被視為代表中國政府，他們不希望被點名為俄國石油買家。」上述4家公司拒絕發表評論。

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