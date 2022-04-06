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    「不是合格特首」 港媒分析林鄭無法連任多重因素

    香港特首林鄭月娥（右二）。（美聯社）

    香港特首林鄭月娥（右二）。（美聯社）

    2022/04/06 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥4日以家庭考量為由，宣布不尋求連任。港媒引述學者說法指出，林鄭無法連任不能簡單歸咎於反送中或疫情，重點是她的施政表現無法獲得中國中央認可，也得不到港人及政界支持。

    《香港01》報導，2019年修例風波是林鄭任內最大爭議，引爆大規模抗議，警民衝突越演越烈、政府癱瘓，最後中共祭出《港版國安法》才暫歇，並掃除反對派勢力，但香港已付出沉重代價、社會進一步撕裂，美國等外國政府也大打香港牌。

    此外，報導指出，香港第5波抗疫失當，疫情大流行導致醫院擠爆、死亡人數攀升，且遺體未能及時處理、資訊混亂等，對林鄭而言也是重重一擊。政界人士私下透露，第5波疫情前，收到的風聲顯示林鄭連任仍是五五波，甚至略占上風，但疫情下的亂象，讓港人、北京對政府表現失望。

    報導提到，香港中大政治與行政學系講師蔡子強直言，無論從中央還是港民角度來看，林鄭都不是合格的特首，加上她與建制派「關係破裂」，既沒有民望也得不到北京賞識，林鄭可做到任期尾聲已算較為體面。

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