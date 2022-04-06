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    屠殺不只發生在布查 博羅江卡接體員：許多平民被俄軍無故槍殺

    博羅江卡鎮也出現許多被俄軍處決的平民遺體。（美聯社）

    博羅江卡鎮也出現許多被俄軍處決的平民遺體。（美聯社）

    2022/04/06 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕布查（Bucha）大屠殺震驚全球，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日表示，許多曾被俄軍占領、近期被烏軍解放的城市都出現大量平民遭殺害的跡象，更直言「許多城鎮的死傷比布查嚴重」。位於基輔西北的博羅江卡鎮（Borodyanka）也有許多平民被俄軍處決，當地負責替死亡平民處理後事的工作人員也現身說法。

    根據美國《CNN》報導，博羅江卡在戰前約有1.3萬人居住，大多數人在俄軍入侵後逃離家園，俄軍對博羅江卡進行砲擊和空襲，於2月28日占領博羅江卡。

    45歲的阿夫拉曼科（Hennadiy Avramenko）是博羅江卡鎮目前負責埋葬死者的志工之一，阿夫拉曼科表示：「我們正在處理鎮上被俄羅斯人槍殺的平民遺體，以及遭受酷刑的平民遺體，我們已經工作兩天了。」阿夫拉曼科與同事從一台轎車中拖出一名男子的遺體，該男在開車時被子彈打中心臟。

    談到收集死亡民眾遺體的工作內容，阿夫拉曼科說，截至目前為止找到的遺體都是無故被槍殺的無辜平民，沒有士兵的遺體。阿夫拉曼科在接受《CNN》採訪的過程中收集了兩具遺體，一個是被砲火擊中且燒焦的屍體，另一人是騎單車時中彈的老人。，阿夫拉曼科表示：「週一我們處理7具遺體，在週二中午前我們已經收集了6具。」

    博羅江卡居民科斯提欽科（Oksana Kostychenko）和他的丈夫在俄軍開始進攻博羅江卡時就已逃離，直到4月1日才重返家園。科斯提欽科提到，她自宅花園裡有一名男子臉部朝下趴著，已明顯死亡。男子頭上被套一個袋子，頭部有個大傷口，雙手被反綁，褲子被脫到腳邊，左側大腿上有一大塊瘀血。當局表示，這名男子頭部中彈，是被俄軍處決。

    科斯提欽科指出，她們家雖然沒有被砲火摧毀，但是屋內被洗劫一空，還有一堆酒瓶和菸頭，大部分家具都被損壞，整間屋子亂得面目全非，先前收起來的珠寶也被拿走。科斯提欽科憤怒地說：「他們只不過是一群強盜而已。」

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