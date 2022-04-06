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    俄國入侵烏克蘭 美參謀首長：我服役42年以來對世界的最大威脅

    密利表示，俄羅斯入侵烏克蘭是他在美軍服役42年以來，看到對世界和平及安全最大的威脅。（法新社）

    密利表示，俄羅斯入侵烏克蘭是他在美軍服役42年以來，看到對世界和平及安全最大的威脅。（法新社）

    2022/04/06 08:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於烏克蘭遭入侵後，4日首度出席眾議院軍事委員會，密利表示，俄羅斯入侵烏克蘭是他在美軍服役42年以來所看到對世界和平及安全最大的威脅，但是看到全世界團結支持烏克蘭時，令人非常振奮。

    根據美國《CNN》報導，密利指出，俄羅斯入侵烏克蘭不止威脅到歐洲的穩定和平，更威脅到上一代美國人所捍衛的全球和平。密利強調：「我們現在面臨著兩個全球大國，也就是中國和俄羅斯，它們都擁有強大的軍事能力，而且都打算從根本上改變當前的全球秩序。我們正進入一個日漸不穩定的世界，發生重大國際衝突的可能性逐步增加。」

    密利表示，他支持美國在北約東部國家建立永久基地，藉由美軍輪調來形成威懾力，而非「永久駐軍」，這樣也就不會產生美國建立永久基地所需的其他外部成本，包括軍人舉家搬遷、為軍眷建立學校等。

    密利說：「我相信我們的許多歐洲盟友，特別是波羅的海、波蘭、羅馬尼亞，他們非常非常願意建立永久基地，他們會建造它並會為它們付費等等，讓美軍輪調進駐，達到類似永久駐軍的效果。」

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