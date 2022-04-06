俄國影響習近平侵台？ 美防長：烏克蘭與台灣比較並不適當

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin，圖右）及參謀長聯席會議主密利（Mark Milley，圖左）5日出席美國聯邦眾議院軍事委員會的2023財政年度國防授權法案聽證會。（美聯社）

2022/04/06 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部高層5日表示，中國與俄羅斯企圖改變當前全球秩序，世界正在變得更不穩定，重大國際衝突的可能性正在增加，但也稱直接將烏克蘭和台灣比較並不適當。

綜合媒體報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及參謀長聯席會議主密利（Mark Milley）5日出席美國聯邦眾議院軍事委員會的2023財政年度國防授權法案聽證會，五角大廈這2位軍事高層認為，來自俄羅斯和中國的威脅仍然很大。

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密利表示，中國與俄羅斯擁有強大的軍事能力，都企圖從根本上改變當前的全球秩序，「我們正在進入一個愈來愈不穩定的世界，發生重大國際衝突的可能性正在增加，而不是減少。」

美國共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）要求國防部評估西方盟國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，是否會對中國國家主席習近平入侵台灣的決定產生任何影響。奧斯汀回說，「我不想猜測入侵台灣的可能性是大還是小，在直接比較烏克蘭正在發生的事情和台灣可能發生的事情時，我們需要小心謹慎。」

奧斯汀拒絕回應是否建議將美軍派駐台灣，他認為將烏克蘭與台灣進行比較是錯誤的。奧斯汀說，「我認為直接比較烏克蘭和台灣是不適當的，這是兩個完全不同的場景，兩個不同的情節。我不想猜測習先生腦子裡在想什麼，但我認為，當世界看到這一點時，世界上許多國家會有抵制這種行為的承諾與決心。」

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