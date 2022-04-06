上海封城氣氛肅殺！影片瘋傳：武警街頭持槍站崗、巡邏

上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

2022/04/06 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市正在封城抗疫，各種慌亂手段不斷爆出，從「骨肉分離」到病患被醫院拒收成人球死亡都有，官方調進高達萬人以上的解放軍及武警進駐上海，最近有影片在網上瘋傳，這些穿上防護衣的武警或是解放軍，以粗暴手段將民眾「拖」出家門強制上車送往隔離所，還有民眾拍到，街頭不少「持槍」者站崗或巡邏，民網民懷疑是「維穩」而非抗疫。

綜合媒體報導，上海封城抗疫調進大批武警及解放軍進駐的舉動，引發眾多揣測，官方對外都宣稱是「醫務人員」，但是，這些人員卻在上海市街頭、巷弄口看到「持槍」醫務人員，由於數量龐大，引發市民反感，且氣氛肅殺，

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網民諷是「槍口下的抗疫，世界獨此一國。用槍擊斃新冠病毒還是居民？中國人民有福了，病毒在槍口下嚇得逃之夭夭。」

「民眾印度這個曾經疫情嚴重的國家現在完全恢復正常，所有國家都畢業了，習總親自指揮的中國還在寫作業，最後說探索出一條中國特色的抗疫情路線，為世界做出貢獻。自己找台階下，反正不顧形象了。」

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上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

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