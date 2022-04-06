上海封城氣氛肅殺！影片瘋傳：武警街頭持槍站崗、巡邏
〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市正在封城抗疫，各種慌亂手段不斷爆出，從「骨肉分離」到病患被醫院拒收成人球死亡都有，官方調進高達萬人以上的解放軍及武警進駐上海，最近有影片在網上瘋傳，這些穿上防護衣的武警或是解放軍，以粗暴手段將民眾「拖」出家門強制上車送往隔離所，還有民眾拍到，街頭不少「持槍」者站崗或巡邏，民網民懷疑是「維穩」而非抗疫。
綜合媒體報導，上海封城抗疫調進大批武警及解放軍進駐的舉動，引發眾多揣測，官方對外都宣稱是「醫務人員」，但是，這些人員卻在上海市街頭、巷弄口看到「持槍」醫務人員，由於數量龐大，引發市民反感，且氣氛肅殺，
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網民諷是「槍口下的抗疫，世界獨此一國。用槍擊斃新冠病毒還是居民？中國人民有福了，病毒在槍口下嚇得逃之夭夭。」
「民眾印度這個曾經疫情嚴重的國家現在完全恢復正常，所有國家都畢業了，習總親自指揮的中國還在寫作業，最後說探索出一條中國特色的抗疫情路線，為世界做出貢獻。自己找台階下，反正不顧形象了。」
枪口下的抗疫，世界独此一国。用枪击毙新冠病毒还是居民？中国人民有福了，病毒在枪口下吓得逃之夭夭。— Jam （@Jam79922967） April 4, 2022
印度这个曾经疫情严重的国家现在完全恢复正常，所有国家都毕业了，习总亲自指挥的中国还在写作业 ，最后说探索出一条中国特色的抗疫情路线，为世界做出贡献。自己找台阶下，反正不顾形象了。 pic.twitter.com/UtyofB6X5d
穿白衣的人不是白衣天使，而是白衣土匪，伪装成白衣天使的军警，以抗疫为名对居民野蛮行凶，动作娴熟，训练有素。— Jam （@Jam79922967） April 4, 2022
用个红二代做领导管理国家就这后果，出手比日本鬼子还狠。不知在上海的老领导江泽民、曾庆红等有何感想？ pic.twitter.com/XAoRDlWNzL
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