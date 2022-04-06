為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海封城氣氛肅殺！影片瘋傳：武警街頭持槍站崗、巡邏

    上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

    上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

    2022/04/06 07:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市正在封城抗疫，各種慌亂手段不斷爆出，從「骨肉分離」到病患被醫院拒收成人球死亡都有，官方調進高達萬人以上的解放軍及武警進駐上海，最近有影片在網上瘋傳，這些穿上防護衣的武警或是解放軍，以粗暴手段將民眾「拖」出家門強制上車送往隔離所，還有民眾拍到，街頭不少「持槍」者站崗或巡邏，民網民懷疑是「維穩」而非抗疫。

    綜合媒體報導，上海封城抗疫調進大批武警及解放軍進駐的舉動，引發眾多揣測，官方對外都宣稱是「醫務人員」，但是，這些人員卻在上海市街頭、巷弄口看到「持槍」醫務人員，由於數量龐大，引發市民反感，且氣氛肅殺，

    網民諷是「槍口下的抗疫，世界獨此一國。用槍擊斃新冠病毒還是居民？中國人民有福了，病毒在槍口下嚇得逃之夭夭。」

    「民眾印度這個曾經疫情嚴重的國家現在完全恢復正常，所有國家都畢業了，習總親自指揮的中國還在寫作業，最後說探索出一條中國特色的抗疫情路線，為世界做出貢獻。自己找台階下，反正不顧形象了。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

    上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

    上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

    上海封城抗疫氣氛肅殺。（圖擷取自推特影片畫面）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》上海已7.3萬人染疫 中國官員：形勢極其嚴峻
    2022/04/05 22:27

    武漢肺炎》上海已7.3萬人染疫 中國官員：形勢極其嚴峻
    上海官員踢爆官方PCR造假 怒批「專家快被搞瘋」！
    2022/04/04 20:23

    上海官員踢爆官方PCR造假 怒批「專家快被搞瘋」！

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    上海家長染疫才可陪兒童 中國網友痛批：沒人性！
    2022/04/04 17:05

    上海家長染疫才可陪兒童 中國網友痛批：沒人性！
    上海封城幕後政治權鬥正夯？大外宣籲抗議「請找回你的人性」
    2022/04/04 08:04

    上海封城幕後政治權鬥正夯？大外宣籲抗議「請找回你的人性」

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播